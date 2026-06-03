ابهام در درآمدهای داخلی اقلیم کردستان؛ فاصله ۳۰۰ میلیارد دیناری میان آمارها

به گزارش کردپرس، در حالی که وزیر دارایی اقلیم کردستان درآمد داخلی اقلیم در ماه گذشته را ۱۱۰ میلیارد دینار اعلام کرده است، یک چهره سیاسی نزدیک به جنبش موضع میهنی می‌گوید درآمدهای داخلی اقلیم به صورت ماهانه از ۴۰۰ میلیارد دینار فراتر می‌رود.

بر اساس اظهارات آوات شیخ جناب، وزیر دارایی اقلیم کردستان، درآمدهای داخلی اقلیم در سال ۲۰۲۶ به شرح زیر بوده است:

ژانویه: ۱۵۰ میلیارد دینار

فوریه: ۱۸۰ میلیارد دینار

مارس: ۸۶ میلیارد دینار

آوریل: ۱۰۶ میلیارد دینار

مه: ۱۱۰ میلیارد دینار

در مقابل، علی حمەصالح، از رئیس جنبش موضع میهنی، در صفحه شخصی خود نوشته است که تنها درآمد گذرگاه‌های مرزی اقلیم ماهانه ۱۴۰ میلیارد دینار است.

او همچنین اعلام کرده که درآمد بخش تردد و عبور و مرور در سال گذشته به طور متوسط ماهانه ۵۵ میلیارد دینار و درآمد ماهانه بخش برق نزدیک به ۹۰ میلیارد دینار بوده است.

علی حمەصالح با استناد به این ارقام مدعی شده است که درآمد داخلی اقلیم کردستان در هر ماه بیش از ۴۰۰ میلیارد دینار است.