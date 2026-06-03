سرخط خبرهای ۱۳خرداد خبرگزاری کردپرس

از هدف آزادی اوجالان و مردم کُرد عقبنشینی نخواهیم کرد
نیروهای مدافع خلق در بیانیهای به مناسبت بیستودومین سالگرد کارزار اول ژوئن ۲۰۰۴ اعلام کرد که از هدف آزادی اوجالان و مردم کُرد عقبنشینی نخواهد کرد و به تلاشهای خود برای تحقق این هدف ادامه خواهد داد.
بافل طالبانی: با حزب دمکرات برابر هستیم و نصف دولت را میخواهیم
بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که در روزهای آینده پیامی درباره برنامه این حزب برای چهار سال آینده و کابینه جدید دولت اقلیم منتشر خواهد کرد. او تأکید کرد: «ما بر اساس اعداد و کرسیها تعامل میکنیم؛ ۳۹ کرسی در برابر ۳۹ کرسی حزب دمکرات داریم و خواهان نیمی از دولت هستیم.»
حل مسئله کُردها بخشی از روند دموکراتیک شدن ترکیه است
تونجر بکرخان رئیس مشترک دمپارتی با تأکید بر ضرورت بازسازی روابط کُردها و ترکها بر پایه برابری، روند جاری را فراتر از حل مسئله کُردها دانست و آن را بخشی از فرآیند دموکراتیک شدن ترکیه توصیف کرد.
کردهای فیلی قربانی رقابت های حزبی در بغداد و اربیل
تحلیلگران معتقدند مطالبات کردهای فیلی طی دو دهه گذشته به بخشی از کشمکشهای سیاسی میان احزاب و دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان تبدیل شده است.
سرخط خبرهای۱۳ خرداد منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود.
از هدف آزادی اوجالان و مردم کُرد عقبنشینی نخواهیم کرد
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