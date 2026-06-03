به گزارش کردپرس، پروین بولدان، نایب‌رئیس پارلمان ترکیه از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، در واکنش به انتشار تصاویر منتسب به صلاح‌الدین دمیرتاش در شبکه‌های اجتماعی، عکس‌های تازه‌ای از آخرین دیدار خود با رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در زندان ادیرنه منتشر کرد و از کاربران خواست به تصاویر ساخته‌شده با هوش مصنوعی اعتماد نکنند.

در پی انتشار برخی تصاویر منتسب به صلاح‌الدین دمیرتاش در شبکه‌های اجتماعی، پروین بولدان، نایب‌رئیس پارلمان ترکیه و از چهره‌های ارشد حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، عکس‌های تازه ای از رهبر پیشین و در بند حزب دموکراتیک خلق‌ها منتشر کرد.

بولدان روز دوشنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، تصاویری از آخرین دیدارش با دمیرتاش در زندان ادیرنه را به اشتراک گذاشت. او در توضیح این تصاویر نوشت: «عکس‌هایی که در آخرین دیدارم با صلاح‌الدین دمیرتاش گرفته بودیم، تازه به دستم رسیده است. لطفاً به تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی اعتماد نکنید. با سلام و احترام.»

لازم به ذکر است که در روزهای اخیر، برخی عکس‌های غیررسمی و دستکاری‌شده از وضعیت ظاهری دمیرتاش در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شد و گمانه‌زنی‌هایی درباره شرایط جسمی و وضعیت او به وجود آورده بود.

صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاستمدار در بند کُرد و رئیس مشترک پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها، که در میان مردم کردستان ترکیه و دوست دارانش با نام «سلو باشکان» شناخته می شود، از نوامبر ۲۰۱۶ در زندان ادیرنه به سر می‌برد. او یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های سیاسی کُرد در ترکیه به شمار می‌رود و با وجود گذشت نزدیک به یک دهه از بازداشتش، همچنان یکی از چهره‌های تأثیرگذار در معادلات سیاسی و به‌ویژه در روندهای مرتبط با مسئله کُرد در ترکیه محسوب می‌شود.

انتشار عکس‌های تازه دمیرتاش در شرایطی صورت می‌گیرد که همزمان با ادامه بحث‌ها درباره روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» و گفت‌وگوهای غیرمستقیم با عبدالله اوجالان، توجه افکار عمومی بار دیگر به وضعیت چهره‌های شاخص سیاسی کُرد از جمله دمیرتاش جلب شده است.