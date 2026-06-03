به گزارش کردپرس، «ابوعمر ادلبی» فرمانده تیپ شمال دموکراتیک نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) اعلام کرد که مذاکرات و رایزنی‌ها برای پیوستن این نیروها به ساختار ارتش سوریه در فضایی مثبت ادامه دارد، اما اجرای عملی این روند هنوز کندتر از حد انتظار پیش می‌رود. وی همچنین خواستار تسریع در آزادسازی نیروهای بازداشت‌شده و تکمیل روند ادغام نظامی شد.

به نوشته شبکه روداو، «ابوعمر ادلبی» فرمانده نیروهای دموکراتیک شمال SDF، در گفت‌وگویی درباره آخرین تحولات مربوط به ادغام این نیروها در ساختار نظامی سوریه، از برگزاری چندین نشست با مقام‌های دولت موقت سوریه خبر داد.

وی اظهار داشت که در ماه‌های گذشته دیدارهای متعددی با نمایندگان دولت موقت سوریه برگزار شده و در آخرین نشست نیز «مظلوم عبدی» فرمانده کل SDF حضور داشته است. به گفته ادلبی، همه طرف‌ها خواهان موفقیت این روند هستند، اما اجرای توافقات روی زمین همچنان با سرعت مطلوب پیش نمی‌رود.

ادلبی گفت: «اراده سیاسی مشترکی برای پیشبرد روند ادغام وجود دارد، اما در برخی پرونده‌ها به‌ویژه در مناطق حسکه و قامشلو، پیشرفت‌ها کندتر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت.»

وی تأکید کرد که نیروهای دموکراتیک شمال از ابتدا با اصل تشکیل یک ارتش ملی واحد در سوریه مخالفتی نداشته‌اند و همواره از راه‌حلی مبتنی بر مشارکت همه سوری‌ها در نهادهای دولتی حمایت کرده‌اند.

درخواست برای تسریع روند ادغام

فرمانده نیروهای دموکراتیک شمال خاطرنشان کرد که موفقیت روند ادغام نیازمند اقدامات عملی سریع‌تر، افزایش اعتماد متقابل و مشارکت واقعی همه طرف‌ها در ساختن آینده سوریه است.

او افزود که در شرایط کنونی منطقه و تحولات پرشتاب خاورمیانه، دولت سوریه باید روند ادغام نیروها را با سرعت بیشتری دنبال کند تا زمینه تشکیل یک ارتش ملی فراگیر و یکپارچه فراهم شود.

ادلبی همچنین تصریح کرد که یکپارچه‌سازی نیروهای نظامی و امنیتی در چارچوب یک دولت و یک ارتش ملی، به تقویت ثبات، امنیت و حاکمیت سوریه کمک خواهد کرد.

۱۳ نفر آزاد شدند، ۹ نفر همچنان در بازداشت هستند

این فرمانده نظامی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نیروهای بازداشت‌شده پرداخت و اعلام کرد که تاکنون ۱۳ نفر از اعضای نیروهای دموکراتیک شمال آزاد شده‌اند.

وی گفت: «افرادی که درباره آنها صحبت می‌کنیم اسیر جنگی نیستند، بلکه کسانی هستند که در ایست‌های بازرسی یا شرایط مختلف صرفاً به دلیل عضویت در SDF بازداشت شده‌اند.»

به گفته ادلبی، در حال حاضر حدود ۹ نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برند و پرونده‌های آنان برای پیگیری و آزادی به فرماندهی نیروهای آسایش ارسال شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که این افراد نیز در آینده نزدیک آزاد شوند.

تأکید بر حل پرونده بازداشت‌شدگان

ادلبی مهم‌ترین مطالبات نیروهای تحت فرماندهی خود را تکمیل روند آزادی بازداشت‌شدگان، تسریع در ادغام نیروها و تقویت اقدامات اعتمادساز میان طرف‌های مختلف عنوان کرد.

او همچنین خواستار جلوگیری از تکرار بازداشت افراد بر اساس گرایش‌های سیاسی یا عضویت‌های پیشین شد و گفت حل این پرونده‌ها نقش مهمی در تقویت ثبات و همبستگی ملی در سوریه خواهد داشت.

سوریه در برابر یک فرصت تاریخی

فرمانده نیروهای دموکراتیک شمال در ارزیابی خود از وضعیت کنونی سوریه گفت این کشور در برابر یک فرصت تاریخی برای عبور از سال‌های درگیری و حرکت به سمت ثبات و بازسازی قرار گرفته است.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی، خدماتی و امنیتی موجود تأکید کرد که گفت‌وگو و تفاهم میان سوری‌ها می‌تواند زمینه عبور از بحران‌های گذشته را فراهم کند.

ادلبی خاطرنشان کرد که آینده سوریه باید بر پایه وحدت سرزمینی، مشارکت همه اقوام و گروه‌ها، احترام به تنوع فرهنگی و قومی کشور و یکپارچگی نهادهای نظامی و امنیتی بنا شود.

او در پایان از همه اقشار و گروه‌های جامعه سوریه، به ویژه مردم کُرد، خواست با حفظ وحدت سیاسی و اجتماعی خود در مسیر ساختن آینده‌ای امن، باثبات و مشترک برای تمامی شهروندان سوریه گام بردارند.