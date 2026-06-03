سرویس سوریه - «ابوعمر ادلبی» فرمانده تیپ شمال دموکراتیک SDF با اشاره به ادامه مذاکرات برای پیوستن این نیروها به ساختار ارتش سوریه، از وجود اراده سیاسی مشترک میان طرفین خبر داد، اما تأکید کرد که روند اجرایی ادغام و آزادی نیروهای بازداشتشده همچنان کندتر از حد انتظار پیش میرود.
به گزارش کردپرس، «ابوعمر ادلبی» فرمانده تیپ شمال دموکراتیک نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) اعلام کرد که مذاکرات و رایزنیها برای پیوستن این نیروها به ساختار ارتش سوریه در فضایی مثبت ادامه دارد، اما اجرای عملی این روند هنوز کندتر از حد انتظار پیش میرود. وی همچنین خواستار تسریع در آزادسازی نیروهای بازداشتشده و تکمیل روند ادغام نظامی شد.
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