به گزارش کردپرس، آیین اختتامیه سومین جشنواره موسیقی و سرود «نغمه‌های روشن فردا» با حضور زهرا آب‌سوران مدیرکل کانون استان، اعضای هیئت داوران، گروه های شرکت کننده، کارکنان کانون و خانواده ها به صورت مجازی برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. در ادامه،آب‌سوران ضمن خیرمقدم به شرکت‌کنندگان، بر نقش مؤثر موسیقی در رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان تأکید کرد.

او با اشاره به اهمیت حفظ و ترویج موسیقی‌های بومی و سنتی، بهره‌گیری از این ظرفیت ارزشمند را در انتقال مفاهیم فرهنگی، هویتی و تربیتی به نسل آینده ضروری دانست و بر توجه ویژه مراکز فرهنگی هنری کانون به این حوزه تأکید کرد.

در بخش دیگری از این آیین، بیانیه هیئت داوران توسط فرشید جهاندیده قرائت شد. در این بیانیه ضمن قدردانی از مشارکت اعضا و مربیان، به کیفیت آثار ارسالی و ظرفیت‌های هنری کودکان و نوجوانان استان اشاره شد.

در ادامه، نتایج نهایی جشنواره در بخش‌های مختلف اعلام و از برگزیدگان تقدیر شد. همچنین با اهدای لوح تقدیر به اعضای هیئت داوران، از تلاش‌های آنان در ارزیابی آثار و همراهی با این رویداد فرهنگی هنری قدردانی به عمل آمد.

سومین جشنواره موسیقی و سرود «نغمه‌های روشن فردا» با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای هنری، تقویت فعالیت‌های موسیقایی و سرود، و ترویج فرهنگ و هنر ایرانی ـ اسلامی در میان کودکان و نوجوانان برگزار شد و با معرفی برگزیدگان به شرح زیر به کار خود پایان داد:

اثر «گوزل ارومیه» با سرپرستی سمیه بهاری در بخش آزاد

اثر «ولاته که م» (وطنم)، با سرپرستی افسانه بازیار در بخش کانونی

اثر «ما می‌توانیم»،با سرپرستی بهار بهاروند در بخش آزاد