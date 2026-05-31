به گزارش کردپرس منوچهر حبیبی روز شنبه در نشست کارگروه مدیریت شهری با بیان اینکه شهرداری تنها یک دستگاه تخصصی نیست، افزود: شهرداری یک نهاد جامع و چندبعدی است که مسئولیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، خدماتی و حمایتی بر عهده دارد و همین گستردگی وظایف، مسئولیت مدیریت شهری را سنگین و حساس کرده است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تحول‌گرایی در مدیریت شهری گفت: مدیران و به‌ویژه شهرداران مناطق باید اهل ریسک باشند. مدیری که برای توسعه شهر ریسک‌پذیر باشد، می‌تواند مسیر پیشرفت را با سرعت بیشتری طی کند.

وی ادامه داد: هنر مدیران موفق آن است که طرح‌های بزرگ را کلید بزنند و اقدامات ماندگار از خود بر جای بگذارند. پروژه‌های بزرگ نه تنها رضایت عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه آثار آن برای سال‌ها در حافظه شهر و شهروندان باقی خواهد ماند.

مدیر ارشد استان با انتقاد از روزمرگی در مدیریت اظهار داشت: گرفتار شدن در روزمرگی، سکون و حرکت‌های کند، هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. مدیریت شهری باید چابک، پویا، بانشاط و فعال باشد و پروژه‌ها را با سرعت، جدیت و برنامه‌ریزی مناسب به پیش ببرد؛ زیرا مردم انتظار دارند نتایج اقدامات مدیران را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشاهده کنند.

وی یکی دیگر از وظایف مهم مدیران شهری را توجه به مطالبات مردم دانست و گفت: شهرداران باید به صورت مستمر در سطح مناطق حضور داشته باشند، با شهروندان گفت‌وگو کنند، مشکلات و خواسته‌های آنان را بشنوند و برای حل آن‌ها اقدام عملی انجام دهند. شنیدن صدای مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان نقش مهمی در افزایش رضایتمندی عمومی دارد.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تعریف پروژه‌های اقتصادی و درآمدزا برای شهرداری تأکید کرد و افزود: شهرداری برای اداره شهر و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی نیازمند منابع مالی پایدار است. برخلاف بسیاری از دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات آن‌ها از منابع ملی تأمین می‌شود، شهرداری‌ها باید بخش قابل توجهی از منابع مالی خود را از طریق فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزایی تأمین کنند.

استاندار کرمانشاه در ادامه به پروژه قطار شهری کرمانشاه اشاره کرد و گفت: روند اجرای این پروژه نسبت به گذشته سامان یافته است، اما همچنان نیازمند تلاش بیشتر، شتاب بیشتر و پیگیری مستمر هستیم تا هرچه سریع‌تر این پروژه مهم به بهره‌برداری برسد و مردم بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.

وی توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی را از اولویت‌های مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: حمل و نقل درون‌شهری باید به صورت جدی ساماندهی شود. افزایش تعداد اتوبوس‌ها، مکانیزه کردن سیستم حمل و نقل عمومی، استفاده از خودروهای برقی و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل نوین از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

دکتر حبیبی خاطرنشان کرد: منظور ما از کارهای نو و تحول‌آفرین دقیقاً همین اقدامات است؛ پروژه‌هایی که بتوانند کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا دهند و چهره‌ای جدید از مدیریت شهری را به نمایش بگذارند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر حمایت کامل مجموعه مدیریتی استان از شهرداری کرمانشاه گفت: مجموعه مدیریتی استان در کنار شهرداری، همراه و همگام با مدیریت شهری خواهد بود تا پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای با سرعت و کیفیت بیشتری به سرانجام برسند و خدمات مطلوب‌تری به شهروندان ارائه شود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، ایجاد پیاده‌راه، مسیر سلامت، مسیرهای دوچرخه‌سواری، ساماندهی متکدیان و تسریع در اجرای پروژه‌های مدیریت شهری را از مهم‌ترین مطالبات مردم و اولویت‌های شهرداری کرمانشاه عنوان کرد.

وی اظهار کرد: کلانشهر کرمانشاه به یک پیاده‌راه مناسب برای استفاده شهروندان نیاز دارد و انتظار می‌رود شهرداری با جدیت این مطالبه عمومی را دنبال و عملیاتی کند.

وی افزود: شهروندان برای خرید، تفریح و گذران اوقات فراغت به فضایی ایمن و مناسب نیاز دارند و وجود حداقل یک پیاده‌راه در شهری با جمعیت و جایگاه کرمانشاه یک ضرورت محسوب می‌شود.

استاندار کرمانشاه همچنین بر تداوم طرح جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان سطح شهر تأکید کرد و گفت: اگر افرادی واقعاً نیازمند هستند باید از طریق دستگاه‌های حمایتی مورد حمایت قرار گیرند، اما نباید چهره شهر تحت تأثیر پدیده تکدی‌گری قرار گیرد. دستگاه‌های مسئول باید با همکاری یکدیگر نسبت به تعیین تکلیف این موضوع اقدام کنند.

حبیبی با اشاره به ضرورت انتقال مشاغل مزاحم و ایجاد شهرک ضایعاتی اظهار داشت: شهروندان نسبت به وضعیت برخی مشاغل در سطح شهر گلایه‌مند هستند و این موضوع بر سیمای شهری تأثیر منفی گذاشته است. زمین مورد نیاز این پروژه باید با همکاری اداره کل راه و شهرسازی تأمین و هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

وی همچنین جابه‌جایی میدان میوه و تره‌بار و راه‌اندازی شهربازی را از دیگر مطالبات مردم برشمرد و افزود: این پروژه‌ها باید با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر میان شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی گفت: ارتباط این دو مجموعه باید مستمر، نزدیک و نتیجه‌محور باشد تا پروژه‌های مشترک با سرعت بیشتری پیش بروند.

وی از پیگیری برای احداث پردیس مفاخر کرمانشاه خبر داد و تصریح کرد: با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، اعتبار اجرای این پروژه تأمین خواهد شد و انتظار می‌رود شهرداری و راه و شهرسازی نسبت به تعیین بهترین مکان در شهر برای اجرای آن اقدام کنند.

حبیبی همچنین بر ضرورت زمان‌بندی دقیق پروژه‌های شهری تأکید کرد و گفت: تمامی پروژه‌های مدیریت شهری باید دارای برنامه زمان‌بندی مشخص باشند و با نصب تابلوهای شمارش معکوس، روند پیشرفت آن‌ها برای شهروندان قابل مشاهده باشد تا مردم نیز بر اجرای پروژه‌ها نظارت داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ایجاد مسیر سلامت و مسیرهای دوچرخه‌سواری را از الزامات یک کلانشهر یک میلیونی دانست و افزود: توسعه این زیرساخت‌ها علاوه بر ارتقای سلامت عمومی، به افزایش نشاط اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه در پایان با توصیه به مدیران شهری برای ثبت و پیگیری دقیق مسائل و مطالبات مطرح‌شده، یادداشت‌برداری و مستندسازی امور را یکی از اصول موفقیت در مدیریت دانست و از تلاش‌های مجموعه شهرداری و مدیران شهری قدردانی کرد.

مدیر ارشد استان اظهار کرد: انتظار دارم مدیران شهری با استفاده از ظرفیت‌های موجود، طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری جدیدی را تعریف کنند تا علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری، زمینه حضور و مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های بزرگ شهری نیز فراهم شود.

حبیبی همچنین با اشاره به موضوع طرح جامع شهر کرمانشاه گفت: در جلسات مختلف با مسئولان ذیربط تأکید کرده‌ام که طرح جامع شهر باید دارای پیوست اقتصادی مشخص و شفاف باشد. تا زمانی که منافع اقتصادی و نحوه تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح به روشنی مشخص نباشد، نمی‌توان انتظار موفقیت کامل آن را داشت.

وی خاطرنشان کرد: باید مشخص شود که طرح جامع چه دستاوردی برای شهر خواهد داشت و چگونه می‌تواند به توسعه پایدار و تأمین منابع مالی مورد نیاز مدیریت شهری کمک کند. در کنار برنامه‌های بلندمدت، توجه به پروژه‌های کوتاه‌مدت درآمدزا نیز ضروری است.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر توانمندی مدیران شهری استان گفت: خوشبختانه مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه از مدیران باتجربه و توانمندی برخوردار است و یقین دارم با برنامه‌ریزی دقیق، همدلی و تلاش مضاعف می‌توانند گام‌های مؤثری در مسیر توسعه شهر بردارند لذا انتظار دارم با تعریف پروژه‌های بزرگ، نوآورانه و درآمدزا، زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و شتاب‌بخشی به روند توسعه کرمانشاه بیش از گذشته فراهم شود.

استاندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود با قدردانی از اقدامات انجام شده در مجموعه مدیریت شهری اظهار کرد: از نظم و نسقی که طی این مدت کوتاه در امور شهرداری ایجاد شده، از شهردار محترم و تیم مدیریتی ایشان تشکر و قدردانی می‌کنم. البته همچنان توقعات و انتظاراتی نیز وجود دارد که باید با جدیت بیشتری پیگیری و محقق شود.

وی یکی از اقدامات ارزشمند شهرداری را ساماندهی وضعیت نیروهای کارگری دانست و گفت: ساماندهی پرسنل کارگری اقدام بسیار بزرگ و ارزشمندی بوده که رضایتمندی کارکنان را به دنبال داشته است و امیدواریم هرچه سریع‌تر این فرآیند تکمیل و نهایی شود.

حبیبی همچنین با اشاره به برگزاری منظم ملاقات‌های مردمی در مناطق مختلف شهر افزود: ارتباط مستمر و مستقیم با مردم و برگزاری جلسات ملاقات مردمی از اقدامات مثبت مدیریت شهری است که می‌تواند در شناسایی و رفع مشکلات شهروندان نقش مؤثری ایفا کند.

استاندار کرمانشاه جلوگیری از هزینه‌های غیرضروری و مدیریت صحیح منابع را از دیگر اقدامات قابل تقدیر شهرداری عنوان کرد و گفت: کاهش ریخت‌وپاش‌ها و کنترل هزینه‌های غیرضروری، گامی مؤثر در جهت انضباط مالی و افزایش بهره‌وری در مجموعه مدیریت شهری بوده و این اقدامات شایسته تقدیر است.

مدیر ارشد استان با اشاره به اجرای طرح نهضت آسفالت در سطح شهر کرمانشاه گفت: در حوزه آسفالت معابر و خیابان‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته و هم کارهای کارشناسی و هم عملیات اجرایی به خوبی آغاز شده است، اما انتظار ما افزایش سرعت اجرای این طرح‌ها است. هرچند برخی شرایط در گذشته مانع از اجرای گسترده‌تر پروژه‌ها شد، اما اکنون با توجه به شرایط مناسب آب و هوایی، فرصت مناسبی برای تسریع در روند عملیات فراهم شده است.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: انتظار داریم با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، از جمله راه‌اندازی شیفت‌های کاری شبانه، روند آسفالت معابر با سرعت بیشتری دنبال شود تا اهداف تعیین شده در این بخش هرچه سریع‌تر محقق شود.

حبیبی افزود: افزایش تعداد خودروها و تجهیزات خدمات شهری اقدام مناسبی بوده است، اما همچنان نیاز است مخازن زباله نوسازی و تعداد بیشتری مخزن جدید در نقاط مختلف شهر جانمایی شود. برخی از مخازن موجود فرسوده هستند و شرایط ظاهری و بهداشتی مناسبی ندارند که این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.