به گزارش کردپرس، تام باراک، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه و عراق، در نخستین پیام خود پس از انتصاب، بر همکاری سه‌جانبه عراق، سوریه و ترکیه تأکید کرد و خواستار کنار گذاشتن اختلافات و حرکت به سمت منافع مشترک شد.

استاندارد نوشت: باراک در این پیام، بر نقش بغداد، دمشق و آنکارا در شکل‌دهی ثبات خاورمیانه تأکید کرده و از ضرورت هماهنگی میان این سه کشور سخن گفته است.

با این حال، او هیچ اشاره‌ای به کردها، نظام فدرالی یا حقوق ملی اقوام نکرده است؛ موضوعی که از نگاه ناظران می‌تواند نشانه‌ای از رویکرد جدید واشنگتن در قبال پرونده‌های قومی و ملی در منطقه باشد.

در پیام نماینده ویژه آمریکا، بر عبور از اختلافات قومی، مذهبی و فرقه‌ای و حرکت به سوی نظم و منافع مشترک تأکید شده، اما جایگاه کردها و مطالبات سیاسی آنان در این چارچوب مورد اشاره قرار نگرفته است.

باراک در پیام خود نوشته است که عراق، سوریه و ترکیه همچنان محورهای راهبردی منطقه هستند و دستیابی به ثبات پایدار در خاورمیانه نیازمند همکاری میان این سه کشور است.

وی همچنین تأکید کرده که این مأموریت با حمایت دونالد ترامپ و با هدف کمک به منطقه برای دستیابی به رفاه و ثبات مشترک دنبال خواهد شد.