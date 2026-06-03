قربانیان کودک آزاری در سنندج نجات پیدا کردند/عاملان بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار کردپرس، روز سه شنبه. محله حاجی آباد سنندج… فریادهایی به گوش همسایه های محله می رسد. فریادهایی که مشخص شد از داخل یکی از منازل است. همسایه ها هرچقدر در می زنند کسی پاسخ نمی دهد. بلافاصله با اورژانس اجتماعی و نیروی انتظامی تماس می گیرند. بعد از آمدن این دو نهاد، با حکم قضایی وارد منزل شده و آنچه می بینند برایشان غیرقابل تحمل و باور است. دو دختر کودک و نوجوان با وضعیت جسمانی و روانی نامناسب در سرویس بهداشتی به طرز فجیعی حبس شده اند که با فریادهایشان کمک خواسته بودند. ظاهر این دو دختر ۷ و ۱۵ ساله نشان از شکنجه های شدید جسمی و روانی و حبس بیش از یک ماهه داشت. اتفاقی که توسط پدر و نامادریشان صورت گرفته بود. پدر و نامادری که حالا بازداشت و به اتهام کودک آزاری باید محاکمه شوند.

در همین زمینه مدیرکل بهزیستی استان کردستان ضمن اعلام خبر نجات این دو دختر ‌آزار دیده در یکی از محلات شهر سنندج بیان کرد: این کودکان پس از دریافت گزارش‌های مردمی و ورود فوری اورژانس اجتماعی ۱۲۳، از شرایط بحرانی و آسیب‌زا خارج شدند.

به گفته حسین رسولی در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر احتمال وقوع کودک‌آزاری در یکی از مناطق شهر سنندج در حوالی میدان گاز، تیم تخصصی اورژانس اجتماعی ۱۲۳ بهزیستی استان بلافاصله با همراهی نیروهای انتظامی و همکاری مردم در محل حاضر شدند اما در بدو ورود مشاهده شد در ساختمان مورد نظر بسته بوده و امکان دسترسی به داخل ساختمان وجود ندارد. در نهایت با اخذ حکم قضایی و همکاری نیروی انتظامی، کارشناسان اورژانس اجتماعی وارد ساختمان شدند و در بررسی‌های انجام شده مشخص شد دو دختر ۷ و ۱۵ ساله در سرویس بهداشتی ساختمان محبوس شده‌اند.

مطابق سخنان رسولی پس از خارج کردن این دو کودک از محل، آثار آشکار کودک‌آزاری، ضرب و جرح و آسیب‌های جسمی بر بدن آنان مشاهده شد و بررسی‌های اولیه از وجود شکستگی و جراحات در نواحی مختلف بدن از جمله پا، سر و صورت حکایت داشت.

او افزود با توجه به وضعیت جسمانی نامناسب این کودکان، هر دو برای دریافت خدمات درمانی فوری به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند که یکی از آنان همچنان تحت درمان و بستری است و پس از تأیید پزشکان معالج به مراکز نگهداری سازمان بهزیستی منتقل خواهد شد و کودک دیگر پس از ترخیص از بیمارستان، در خانه کودکان و نوجوانان تحت پوشش بهزیستی در سنندج اسکان یافته و هم‌اکنون تحت مراقبت و حمایت تخصصی این سازمان قرار دارد.

رسولی با تأکید بر نقش مؤثر مردم در شناسایی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه نشانه کودک‌آزاری، همسرآزاری، معلول‌آزاری و سایر مواردی که کرامت انسانی افراد را تهدید می‌کند، موضوع را از طریق شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی به صورت شبانه‌روزی گزارش دهند تا مداخلات تخصصی، حمایتی و قضایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

او خاطرنشان کرد: مشارکت و حساسیت اجتماعی شهروندان در این زمینه می‌تواند نقش مهمی در حمایت از کودکان و افراد در معرض آسیب داشته باشد و از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند.

مدیرکل بهزیستی کردستان درباره وضعیت پدر و نامادری این کودکان نیز گفت: گزارش‌های کارشناسی سازمان بهزیستی درباره وضعیت این افراد و احتمال وجود مشکلات روانی که نیازمند ارزیابی تخصصی است، به مراجع قضایی ارسال شده و پرونده در دست بررسی دستگاه قضایی قرار دارد و مطابق قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان، اقدامات قانونی لازم در خصوص پدر و نامادری این کودکان انجام خواهد شد و نتایج آن متعاقباً به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

براساس اظهارات رسولی پدر این کودکان هم اکنون در بازداشت به سر می برد و نامادریشان به دلیل داشتن دو کودک خردسال از خود تحت نظر در حبس خانگی بسر می برد و حتی بررسی نحوه برخورد با کودکان خود او هم در دست کار قرار دارد.

همچنین فرماندار سنندج هم پس از اعلام این اتفاق با حضور در بیمارستان از دو کودک آزاردیده عیادت و بر حمایت همه‌جانبه از آنان و برخورد قاطع با عاملان این حادثه تأکید کرد.

غریب سجادی با تأکید بر ضرورت تداوم خدمات درمانی، حمایتی و روان‌شناختی برای این کودکان، اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و حمایتی باید برای بهبود کامل شرایط جسمی و روحی این کودکان به کار گرفته شود.

او با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، امنیت جسمی و روانی کودکان را از اولویت‌های اساسی جامعه دانست و گفت: هیچ‌گونه خشونت یا سهل‌انگاری در قبال کودکان قابل پذیرش نیست و دستگاه‌های مسئول موظف هستند با حساسیت و جدیت از حقوق آنان صیانت کنند.

سجادی همچنین از همکاری و هوشیاری شهروندان، اورژانس اجتماعی، نیروهای انتظامی، دستگاه قضایی، کادر درمان و مجموعه بهزیستی در رسیدگی سریع به این پرونده قدردانی کرد.