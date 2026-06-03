الحاق بیش از ۹ هزار عضو آسایش به نیروهای امنیت داخلی سوریه

سرویس سوریه - معاون استاندار حسکه از آزادی بیش از یک هزار و ۲۰۰ عضو SDF توسط دولت موقت سوریه خبر داد و اعلام کرد که مذاکرات برای ادغام بیش از ۹ هزار عضو نیروهای آسایش در ساختار امنیت داخلی وابسته به وزارت کشور سوریه به مراحل نهایی رسیده است.
به گزارش کردپرس، «احمد هلالی» معاون استاندار حسکه اعلام کرد که دولت موقت سوریه تاکنون بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر از نیروهای بازداشتشده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را آزاد کرده و در آینده نزدیک نیز بیش از ۹ هزار عضو نیروهای آسایش در ساختار امنیت داخلی کشور ادغام خواهند شد.
کد مطلب 2796010
نظر شما