الحاق بیش از ۹ هزار عضو آسایش به نیروهای امنیت داخلی سوریه

به گزارش کردپرس، «احمد هلالی» معاون استاندار حسکه اعلام کرد که دولت موقت سوریه تاکنون بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر از نیروهای بازداشت‌شده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) را آزاد کرده و در آینده نزدیک نیز بیش از ۹ هزار عضو نیروهای آسایش در ساختار امنیت داخلی کشور ادغام خواهند شد.



به نوشته شبکه روداو، «احمد هلالی» معاون استاندار حسکه در گفت‌وگویی درباره روند اجرای توافق ۲۹ دسامبر میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه، از پیشرفت‌های قابل توجه در حوزه‌های امنیتی، آموزشی و سیاسی خبر داد.



هلالی اظهار داشت که بر اساس برآوردهای اولیه، حدود یک هزار و ۷۰ نفر از نیروهای SDF در بازداشت به سر می‌بردند، اما پس از بررسی وضعیت زندان‌ها و مراکز نگهداری، دولت سوریه بیش از یک هزار و ۲۰۰ نفر از اعضای SDF را آزاد کرد.



وی افزود که در حال حاضر تنها شمار اندکی از افراد در بازداشت باقی مانده‌اند و دولت متعهد است تمامی افرادی را که صرفاً به دلیل عضویت در SDF بازداشت شده‌اند، آزاد کند. به گفته او، برخی افراد به دلیل پرونده‌های شخصی یا جرایم دیگری که ارتباطی با عضویت در SDF ندارد، همچنان در بازداشت هستند.



معاون استاندار حسکه در توضیح این موضوع گفت که صدور حکم آزادی در یک پرونده، به معنای مختومه شدن سایر پرونده‌های قضایی فرد نیست و برخی بازداشت‌شدگان با اتهامات شخصی یا مرتبط با حقوق عمومی مواجه هستند که نیازمند رسیدگی قانونی جداگانه است.



هلالی درباره اجرای توافق ۲۹ دسامبر نیز گفت که با وجود برخی تأخیرها در حل پرونده‌های قضایی، در بسیاری از حوزه‌های مهم پیشرفت حاصل شده است. وی به برگزاری انتخابات پارلمانی در استان حسکه به عنوان یک تحول تاریخی اشاره کرد و افزود که پس از چند سال، دانش‌آموزان این استان بار دیگر در آزمون‌های دوره متوسطه و دبیرستان شرکت خواهند کرد.



وی همچنین از پیشرفت در پرونده‌های مربوط به مدیریت گندم و گذرگاه‌های مرزی خبر داد.



در بخش امنیتی، هلالی اعلام کرد که مذاکرات برای ادغام بیش از ۹ هزار عضو نیروهای آسایش، از جمله نزدیک به یک هزار زن، در ساختار امنیت داخلی وابسته به وزارت کشور سوریه در مراحل نهایی قرار دارد. به گفته او، این اقدام با هدف یکپارچه‌سازی نهادهای امنیتی در استان حسکه انجام می‌شود.



معاون استاندار حسکه همچنین درباره بازگشت آوارگان عفرین گفت که بر اساس آخرین آمار، حدود یک هزار و ۶۵۰ خانواده همچنان در مناطق اسکان موقت حضور دارند. وی تأکید کرد که بازگشت این خانواده‌ها به صورت داوطلبانه و فردی انجام می‌شود و نیازی به تدابیر امنیتی ویژه وجود ندارد.



او افزود که احتمال دارد در هفته آینده، بر اساس درخواست ساکنان، آخرین کاروان بازگشت آوارگان عفرین نیز سازماندهی شود و در حال حاضر مانعی بر سر راه این روند وجود ندارد.



هلالی در پایان درباره بازگشت آوارگان سرiکانی اظهار داشت که این روند به صورت همزمان و دوطرفه میان آوارگان ساکن حسکه و ساکنان سره‌کانی انجام خواهد شد و پس از تکمیل پرونده بازگشت آوارگان عفرین، اقدامات اجرایی مربوط به این موضوع آغاز می‌شود.