حزب دمکرات کردستان: پرونده تشکیل دولت هنوز روی میز مذاکرات است

به گزارش کردپرس، محمود محمد، سخنگوی حزب دمکرات کردستان، در واکنش به اظهارات اخیر بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، درباره معادله «۳۹ کرسی در برابر ۳۹ کرسی» اعلام کرد که حزب دمکرات تاکنون هیچ دیدگاه از پیش تعیین‌شده و نهایی درباره این موضوع ندارد و همه مسائل به گفت‌وگوها و مذاکرات سیاسی میان طرف‌ها سپرده خواهد شد.

وی همچنین با تأکید بر پیام اخیر مسعود بارزانی، اشاره کرد که همه طرف‌های سیاسی باید برای ساماندهی وضعیت موجود و عبور از چالش‌های کنونی، مسئولیت‌پذیری مشترک داشته باشند.

سخنگوی حزب دمکرات افزود که احزاب کردستان باید با وحدت و هماهنگی، هم برای حل مشکلات داخلی اقلیم و هم برای رسیدگی به مسائل میان اربیل و دولت فدرال عراق تلاش کنند.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که بافل طالبانی در مراسم سالگرد تأسیس اتحادیه میهنی در سلیمانیه اعلام کرد این حزب با در اختیار داشتن ۳۹ کرسی، خود را هم‌وزن حزب دمکرات می‌داند و خواهان نیمی از سهم دولت آینده اقلیم کردستان است.

او همچنین از برنامه اتحادیه میهنی برای امضای ائتلاف راهبردی با جنبش نسل نو و گسترش تفاهم با دیگر احزاب کردستان خبر داده بود.