بافل طالبانی از موضع قیس خزعلی درباره خلع سلاح عصائب اهل حق تقدیر کرد

به گزارش کردپرس، در بیانیه ای گفت: «از موضع برادرم شیخ ‌قیس خزعلی در راستای حمایت و تقویت ساختار دولت عراق و نهادهای آن، بسیار سپاسگزار و قدردان هستم.

در این مرحله حساس، چنین مواضع مسئولانه، شجاعانه و میهن‌پرستانه‌ای موجب تقویت وحدت ملی و تعمیق اعتماد میان عراقی‌ها می‌شود و همچنین گامی مهم در مسیر تحقق آرزوهای مشترک ما برای فراهم کردن آینده‌ای باثبات‌تر، آرام‌تر و توسعه‌یافته‌تر برای کشورمان به شمار می‌رود.»