بافل طالبانی از موضع قیس خزعلی درباره خلع سلاح عصائب اهل حق تقدیر کرد

به گزارش کردپرس، در بیانیه ای گفت: «از موضع برادرم شیخ قیس خزعلی در راستای حمایت و تقویت ساختار دولت عراق و نهادهای آن، بسیار سپاسگزار و قدردان هستم.
در این مرحله حساس، چنین مواضع مسئولانه، شجاعانه و میهنپرستانهای موجب تقویت وحدت ملی و تعمیق اعتماد میان عراقیها میشود و همچنین گامی مهم در مسیر تحقق آرزوهای مشترک ما برای فراهم کردن آیندهای باثباتتر، آرامتر و توسعهیافتهتر برای کشورمان به شمار میرود.»
سرویس عراق و اقلیم کردستان- بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، با استقبال از موضع اخیر قیس خزعلی درباره خلع سلاح عصائب اهل حق، این رویکرد را گامی در جهت تقویت نهادهای دولتی، تحکیم وحدت ملی و افزایش ثبات در عراق دانست.
به گزارش کردپرس، در بیانیه ای گفت: «از موضع برادرم شیخ قیس خزعلی در راستای حمایت و تقویت ساختار دولت عراق و نهادهای آن، بسیار سپاسگزار و قدردان هستم.
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