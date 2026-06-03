ایست قلبی مرد میانسال در ارتفاعات پیرانشهر

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی در این باره اظهار کرد: عصر روز گذشته درخواست اورژانس جهت دسترسی به فرد دچار ایست قلبی در ارتفاعات سخت گذر دولی نی از توابع روستای آبخورده شهرستان پیرانشهر به هلال احمر اعلام شد.



او ادامه داد: نجاتگران هلال احمر پیرانشهر پس از دریافت آخرین موقعیت مکانی،بدون فوت وقت و بلافاصله‌ به محل حادثه اعزام شدند.



محبوبی بیان کرد: پس از ۴ ساعت صعود در ارتفاعات و دسترسی به مصدوم در مسیر سخت گذر ، فوتی این حادثه به پایین دست کوهستان انتقال و تحویل مراجع ذی صلاح شد.



مدیر عامل هلال احمر استان گفت: عملیات انتقال فوتی از این ارتفاعات سخت گذر ۸ ساعت به طول انجامید.