۷۶۰۰ مترمربع از اراضی ملی منطقه حفاظت شده بدر و پریشان آزادسازی شد

جمیل حمیدی در گفت و گو با برنگار کرد پرس، گفت: اراضی مورد نظر در دامنه کوه پنجه لی» واقع در منطقه حفاظت شده بدر و پریشان توسط افراد محلی تصرف شده بود که پس از طی مراحل قانونی و صدور حکم قضایی، آزادسازی شد.

وی افزود: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دهگلان پس از انجام پایش های میدانی، مستندسازی و تشکیل پرونده تخلف، موضوع را به مراجع قضایی ارجاع داد و پس از صدور حکم رفع تصرف، با همکاری پاسگاه انتظامی مربوطه نسبت به اجرای حکم و آزادسازی اراضی اقدام کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دهگلان با تأکید بر برخورد قانونی با متصرفان اراضی ملی، اظهار کرد: این اداره با برنامه ریزی منسجم و همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، هرگونه تصرف اراضی ملی و زیستگاه های تحت حفاظت را با جدیت پیگیری می کند.

حمیدی با اشاره به اهمیت منطقه حفاظت شده بدر و پریشان، ادامه داد: این منطقه با وسعت ۴۳ هزار هکتار یکی از زیستگاه های ارزشمند حیات وحش استان محسوب می شود و میزبان گونه های شاخصی همچون کل و بز است.

وی یادآور شد: بخش پنجه لی از حساس ترین زیستگاه های منطقه به شمار می رود که در محدوده شهرستان دهگلان قرار دارد و حفاظت و حراست از آن بر عهده اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان است.