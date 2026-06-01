۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۴

صبح گاه امروز؛

حکم اعدام متجاوزان «فرید صادقی» اجرا شد

سرویس کردستان- متجاوزان به «فرید صادقی» نوجوان ۱۴ ساله ای که در شهرستان قروه بر اثر تعرض و تجاوز جنسی اقدام به خودکشی کرد، با اجرای حکم اعدام به دار مجازات آویخته شدند.

به گزارش کرد پرس، صبح گاه امروز دوشنبه حکم اعدام متجاوزان «فرید صادقی» نوجوان ۱۴ ساله اهل روستای چمقلو در شهرستان قروه که بر اثر تعرض و تجاوز جنسی اقدام به خودکشی کرد، در زندان قروه به اجرا درآمد.

این حادثه تلخ در مرداد ماه سال ۱۴۰۳ رخ داد و با پیگیری پرونده در مراجع قضایی چندین متهم بازداشت شدند که پس از انجام روند بازجویی و مراحل قضایی و بازسازی صحنه جرم و اعتراف متهمان؛ برای دو متهم اصلی این پرونده به نام های «حسن طهماسبی» و «کوهیار عباسی» به جرم ارتکاب بزه لواط به عنف، حکم اعدام و برای متهمان دیگر به جرم شراکت در اذیت و آزار، حکم حبس صادر شد که این احکام پس از تأیید نهایی توسط دیوان عالی کشور با گذشت یک سال و ۱۱ ماه از مرگ دلخراش فرید، به اجرا درآمد.

این حکم در حالی به اجرا درآمد که دوبار درست در لحظه اجرا لغو و برای بار سوم انجام شد.

این پرونده یکی از تلخ ترین اتفاقات و حساس ترین پرونده های قضایی در شهرستان قروه بود که توسط افکارعمومی به شدت رصد و مطالبه گری برای اجرای عدالت آن مدام صورت می گرفت.

