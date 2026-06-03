گزارش CPT از حملات ایران به اقلیم کردستان؛ ۷۵۱ حمله و ۲۲ کشته در سه ماه

کردپرس
بر اساس گزارشی که از سوی تیم کردستان عراق وابسته به سازمان آمریکایی CPT منتشر شده است، اقلیم کردستان عراق طی سه ماه گذشته با موجی مداوم از حملات ایران و گروههای مسلح وابسته به آن روبهرو بوده است.
در این گزارش آمده است که پس از آغاز جنگ میان ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۵، سپاه پاسداران ایران و گروههای همپیمانش در عراق حملات گستردهای را علیه اقلیم کردستان آغاز کردهاند.
بر اساس آمار ارائهشده، طی بازه زمانی ۲۸ فوریه تا ۲۸ مه، در مجموع ۷۵۱ حمله ثبت شده که در نتیجه آن ۲۲ نفر کشته و ۱۱۲ نفر دیگر زخمی شدهاند.
این گزارش میافزاید که ۶۰.۳ درصد حملات توسط گروههای وابسته به ایران در عراق و ۳۹.۷ درصد دیگر مستقیماً از سوی نیروهای ایرانی انجام شده است.
همچنین ۷۸.۴ درصد کل حملات با استفاده از پهپادهای انتحاری صورت گرفتهاند.
طبق این گزارش، استان اربیل اصلیترین هدف این حملات بوده و ۷۸.۳ درصد حملات در محدوده این استان رخ داده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که ۳۷.۴ درصد حملات مراکز دیپلماتیک و نظامی آمریکا در اقلیم کردستان را هدف قرار دادهاند. همچنین ۳۱.۷ درصد حملات علیه مناطق غیرنظامی، شرکتها، مقرهای وزارت پیشمرگه و مراکز نظامی غیرمشارکتکننده در جنگ انجام شده و ۳۰.۹ درصد دیگر نیز اردوگاههای پناهجویان و مقر احزاب کرد مخالف ایران را هدف گرفتهاند.
تیم CPT همچنین اعلام کرده که با وجود اعلام آتشبس در ۸ آوریل، حملات متوقف نشده و در دوره آتشبس نیز ۱۰۴ حمله دیگر ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، در دوره آتشبس جهت حملات تغییر کرده و ۸۲.۷ درصد حملات متوجه احزاب کردستان ایران و اردوگاههای وابسته به آنها بوده است. همچنین نیروهای ایرانی عامل نزدیک به ۸۹ درصد حملات این دوره معرفی شدهاند.
در این گزارش تأکید شده است که تمامی کشتهشدگان دوره آتشبس، شامل ۵ کشته و ۱۷ زخمی، از اعضای احزاب کرد مخالف ایران بودهاند.
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