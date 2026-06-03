تجهیزات غیراستاندارد پنج شهربازی سرپوشیده سنندج پلمب شد

به گزارش کرد پرس، مهدی سحری در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: در جریان بازرسی های کارشناسان اداره کل استاندارد استان و با حضور مسئول اداره حقوقی، تجهیزات بازی در پنج شهربازی سرپوشیده سنندج به علت غیراستاندارد بودن پلمب شد.

وی با تأکید بر اهمیت ایمنی تجهیزات تفریحی، به ویژه در مراکزی که مورد استفاده کودکان قرار می گیرند، افزود: نظارت بر عملکرد شهربازی ها و ارزیابی وضعیت ایمنی تجهیزات به صورت مستمر در دستور کار اداره کل استاندارد کردستان قرار دارد.

مدیرکل استاندارد کردستان با اشاره به مسئولیت بهره برداران مراکز تفریحی، اظهار کرد: بهره برداران شهربازی ها موظف هستند نسبت به استانداردسازی تجهیزات و دریافت تأییدیه های لازم اقدام کنند و در صورت بی توجهی به ضوابط و مقررات، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

سحری با بیان اینکه تجهیزات پلمب شده تا زمان رفع کامل نواقص و اخذ تأییدیه ایمنی، اجازه فعالیت نخواهند داشت، ادامه داد: سازه بادی، ایرهاکی، تکان دهنده، گیم کودک، گیم بسکت، سافت پلی و گیم آب پاش از جمله تجهیزات غیراستانداردی هستند که در این مراکز پلمب شده اند.

وی هدف از این اقدام را صیانت از سلامت و ایمنی شهروندان، به ویژه کودکان، عنوان کرد و بر تداوم بازرسی ها و برخورد با تجهیزات فاقد استاندارد تأکید کرد.