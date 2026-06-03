آرش شادفر در گفتگو با خبرنگار کردپرس با اعلام این مطلب عنوان کرد: پروژه‌های در دست اجرای نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی مناسب (مانند پروژه ٥٨٨ واحدی شهید نوروزی کرمانشاه) نیز با چالش هایی همراهند؛ اما می‌توان با حمایت دولت، همراهی متقاضیان و تلاش سازندگان، مشکلات را تا حدود زیادی مرتفع و این واحدها نیمه اول امسال به مردم تحویل داده شوند.

وی تصریح کرد: مطابق گزارش واحد ارتباطات مردمی انبوه سازان استان، متقاضیان نهضت ملی مسکن از نامشخص بودن وضعیت هزینه‌های مالی و سقف زمانی این پروژه‌ها گلایه مند هستند.

رییس انجمن صنعت ساختمان استان کرمانشاه تاکید کرد: برای جلوگیری از بروز این مشکلات، نیازمند به کارگیری یک ساز و کار جدید برای آن دسته از پروژه‌های نهضت ملی مسکن هستیم که هنوز عملیات اجرایی آن‌ها آغاز نشده است.

وی بروزرسانی تسهیلات بانکی و آورده‌های متقاضیان با توجه به تورم موجود را راهکاری عملیاتی برای به سرانجام رسیدن پروژه‌های نهضت ملی مسکن در برنامه‌ زمان‌بندی شده دانست و گفت: با توجه به تنگناهای اقتصادی، شرایط تورمی و افزایش هزینه ساخت، این بروزرسانی برای پروژه‌های حوزه مسکن کاملا ضروری و اجتناب ناپذیر است و کمک می کند تا پروژه‌های آغاز نشده، گرفتار موضوع تطویل زمان و آثار مخرب آن نشوند.

شادفر خاطرنشان کرد: لازم است قبل از آغاز پروژه ها، موضوع افزایش هزینه‌های حوزه ساخت با متقاضیان به شکل شفاف درمیان گذاشته شود؛ تا مردم بتوانند بر اساس واقعیت موجود برای زندگی خود برنامه ریزی کنند و سال‌ها گرفتار پروژه های نیمه تمام نشوند.

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان کرمانشاه در دنباله سخنانش از ارسال نامه کانون انبوه سازان و توسعه گران ایران به وزیر راه و شهرسازی در خصوص ضرورت افزایش میزان تسهیلات بانکی خبرداد و گفت: در آخرین نشست شورای عالی مسکن کشور تسهیلات نهضت ملی به ٨٥٠ میلیون برای هر واحد ارتقا یافت؛ که پس از تصویب در شورای پول و اعتبار کشور به استانها ابلاغ خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این میزان افزایش با تورم ایجاد شده در نهاده های تولید مسکن (زمین، پروانه ساخت، مصالح و دستمزد) همخوانی ندارد.