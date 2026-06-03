رهاسازی ١.٤ میلیارد مترمکعب آب سد بوکان به دریاچه ارومیه

به گزارش کردپرس، عباس عباسی افزود: در سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۴) تاکنون ۲ میلیارد و ۱۳۵ مترمکعب آب وارد سد شهیدکاظمی بوکان شده که در مقایسه با ۳۰۳ میلیون مترمکعب سال گذشته ۶۰۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

او اضافه کرد: هم اکنون ۷۲۲.۷ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد شهیدکاظمی ذخیره شده که پرشدگی سد به ۹۲ درصد رسیده است که سال قبل ورودی آب ۲۸۰ میلیون مترمکعب و ۳۶ درصد پرشدگی داشتیم.

مدیر امور آب بوکان گفت: این سد یکی از سدهای بزرگ در آذربایجان غربی است که حوضه آبریز آن حدود ۶۵۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و بخش‌هایی از ۲ استان آذربایجان‌غربی و کردستان را در بر می‌گیرد.

عباسی افزود: اکنون میزان ورودی آب به مخزن سد ۵۳.۸ مترمکعب در ثانیه و خروجی آب ۲۰ مترمکعب در ثانیه است و با توجه به پایان فصل وقوع سیلاب‌ها سعی می کنیم حجم آب را در این فصل افزایش دهیم.

او ادامه داد: امسال ۲۷۲ میلیون مترمکعب آب برای مصارف بخش کشاورزی از سد شهیدکاظمی رهاسازی شود و سهم بخش شرب نیز طبق روال سال های گذشته تدام داشته باشد.

به گفته مدیر امور آب بوکان؛ در فصل پاییز سال گذشته حداقل حجم آب سد شهیدکاظمی بوکان به ۳۳ میلیون مترمکعب رسید که این مقدار تنش آبی طی ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بود.