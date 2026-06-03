به گزارش کردپرس، نماینده دائم کلمبیا در سازمان ملل متحد با اشاره به تجربه روند صلح در کشورش تاکید کرد که پایان دادن به درگیری‌های مسلحانه نیازمند حمایت جامعه بین‌المللی، تعهد سیاسی و بهره‌گیری از تجربیات جهانی است؛ اظهاراتی که همزمان با توقف روند جدید صلح میان دولت ترکیه و کردها مطرح می‌شود.

به گزارش ایرنا، «لئونور زالاباتا تورس» نماینده دائم کلمبیا در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت برای ماه ژوئن، روز دوشنبه در نخستین نشست خبری خود گفت که تجربه چند دهه درگیری داخلی در کلمبیا، درس‌های مهمی برای سایر کشورها به همراه داشته است.

وی اظهار داشت: «کلمبیا از یک روند بسیار طولانی صلح عبور کرده است. این درگیری داخلی آثار عمیقی بر جامعه ما گذاشته، اما در عین حال تجربه‌ای ارزشمند ایجاد کرده که می‌توان آن را با جهان به اشتراک گذاشت.»

اظهارات این دیپلمات کلمبیایی در حالی مطرح می‌شود که روند جدید گفت‌وگوهای صلح میان دولت ترکیه و کردها همچنان بر سر موضوع خلع سلاح و تضمین‌های قانونی با بن‌بست مواجه است.

این روند از اکتبر ۲۰۲۴ و پس از تغییر موضع «دولت باغچه‌لی» رهبر حزب حرکت ملی ترکیه و متحد اصلی «رجب طیب اردوغان» آغاز شد. پس از آن، «عبدالله اوجالان» بنیانگذار حزب کارگران کردستان (پ‌.ک‌.ک) خواستار انحلال و خلع سلاح این گروه شد.

پ.‌ک.‌ک در ادامه آتش‌بس اعلام کرد، در مه ۲۰۲۵ به‌طور رسمی انحلال خود را اعلام کرد و بخش عمده‌ای از روند خلع سلاح را تا پایان همان سال به انجام رساند. با این حال، مذاکرات در ادامه بر سر تقدم خلع سلاح کامل یا ارائه تضمین‌های حقوقی و سیاسی به اعضای سابق این گروه و جریان‌های سیاسی کرد با کندی روبه‌رو شد.

نماینده کلمبیا بدون مقایسه مستقیم وضعیت کشورش با مسئله کردها در ترکیه، تاکید کرد که روندهای صلح در جهان باید از تجربیات یکدیگر استفاده کنند.

وی گفت: «اگر این تجربیات در کنار یکدیگر قرار گیرند، شاید بتوان پاسخ‌های سریع‌تر و موثرتری برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات یافت. جهان باید به یاد داشته باشد که راه‌حل وجود دارد و صلح امکان‌پذیر است.»

توافق صلح سال ۲۰۱۶ میان دولت کلمبیا و نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا (فارک) با نظارت سازمان ملل بر روند خلع سلاح، سازوکارهای عدالت انتقالی و همراهی جامعه بین‌المللی اجرا شد و همچنان یکی از مهم‌ترین نمونه‌های مورد مطالعه در روندهای صلح جهان به شمار می‌رود.

زالاباتا تورس نقش جامعه بین‌المللی در این روند را «بسیار مهم» توصیف کرد و افزود: «همراهی جامعه بین‌المللی با تصمیمات و روندهای صلح در کلمبیا اهمیت زیادی داشته و همچنان ضروری است که جامعه جهانی در حل بحران‌ها و منازعات جهانی نقش‌آفرینی کند.»

وی همچنین نخستین فرد بومی‌تبار از قوم «آرهوآکو» در کلمبیا است که به عضویت شورای امنیت سازمان ملل درآمده و ریاست دوره‌ای این شورا را برعهده گرفته است.

ناظران معتقدند هرچند تجربه کلمبیا الگوی مستقیمی برای حل مسئله کردها در ترکیه نیست، اما موضوعاتی مانند دادن تضمین‌های معتبر، نظارت بین‌المللی، عدالت دوره انتقالی، مشارکت سیاسی و حمایت از نیروهای خارج‌شده از مبارزه مسلحانه می‌تواند در هر روند صلح پایداری تعیین‌کننده باشد.