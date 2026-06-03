مبادلات تجاری گمرکات کردستان ۳۸۳ درصد افزایش یافت

به گزارش کرد پرس، فرامرز امیدی با تشریح عملکرد دو ماهه گمرکات استان، به خبرنگاران گفت: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نزدیک به ۶۴۷ هزار تن کالا به ارزش حدود ۷۸۲ میلیون دلار از مرزهای رسمی کردستان جابه جا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش رشد قابل توجهی را نشان می دهد.

وی درباره صادرات استان افزود: در این مدت حدود ۲۹۸ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۱۰۸ میلیون دلار از گمرکات کردستان به خارج از کشور صادر شده است که از این میزان، ۲۴۴ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۶۱ میلیون دلار در گمرکات استان اظهار و ترخیص شده است.

ناظر گمرکات کردستان اظهار کرد: کشور عراق همچنان مهم ترین مقصد صادراتی کالاهای استان است و پس از آن ترکیه، افغانستان، سوریه، آذربایجان، هند، فدراسیون روسیه، کانادا و پاکستان قرار دارند.

امیدی عمده کالاهای صادراتی را محصولات کشاورزی، شمش فولادی، ادوات کشاورزی، محصولات باغی و گرانول عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت واردات اشاره کرد و ادامه داد: در دو ماهه امسال نزدیک به ۳۶ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۷۰ میلیون دلار وارد استان شده است که از این میزان، حدود ۲۵ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیون دلار مربوط به واردات قطعی بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۵۹۶ درصد و از حیث ارزش ۲۹ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرک سنندج یادآور شد: شمش آلومینیوم، ضایعات آلومینیوم، موز، برنج، نفتا، مواد اولیه و اقلام مورد نیاز مرزنشینان از مهم ترین کالاهای وارداتی بوده اند که از کشورهای عراق، امارات متحده عربی، چین، ترکیه، ویتنام، اکوادور، هلند، پاکستان، هند و اروگوئه وارد شده اند.

وی همچنین از رشد فعالیت های ترانزیتی خبر داد و بیان کرد: در این مدت تشریفات گمرکی حدود ۲۹۹ هزار تن کالا به ارزش نزدیک به ۴۵۶ میلیون دلار در رویه عبور خارجی از گمرک باشماق انجام شده است.

امیدی گفت: تشریفات گمرکی بیش از ۱۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۴۸ میلیون دلار نیز در قالب رویه خروج موقت انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش دلاری ۱۶۱ درصد رشد داشته است.