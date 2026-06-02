زیدی از مواضع خزعلی و شبل زیدی درباره انحصار سلاح در دست دولت استقبال کرد

به گزارش کردپرس موضعگیریهای اخیر در شرایطی مطرح میشود که بحث ساماندهی وضعیت گروههای مسلح و تقویت نقش نهادهای رسمی امنیتی و نظامی عراق بار دیگر در محافل سیاسی و رسانهای این کشور مورد توجه قرار گرفته است.
علی فالح زیدی در بیانیه خود اعلام کرد که رویکرد اعلامشده از سوی رهبران عصائب اهل الحق و کتائب امام علی، گامی مثبت در مسیر تقویت ساختار دولت، تثبیت حاکمیت قانون و پایبندی به قانون اساسی و نهادهای رسمی عراق به شمار میرود.
بر اساس این بیانیهها، قیس خزعلی و مسئولان عصائب اهل الحق از یک سو و شبل زیدی و مسئولان کتائب امام علی از سوی دیگر، آمادگی خود را برای آغاز روند بازتعریف روابط تشکیلاتی با حشد الشعبی و حمایت از اصل انحصار سلاح در اختیار دولت اعلام کردهاند.
فرمانده کل نیروهای مسلح عراق همچنین از تمامی جریانهای سیاسی و ملی خواست با تداوم گفتوگو و همکاری، در چارچوب مسئولیتپذیری ملی عمل کنند و منافع عراق را بر هرگونه ملاحظات و محاسبات دیگر ترجیح دهند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مسئله جایگاه گروههای مسلح و چگونگی تنظیم رابطه آنها با نهادهای رسمی دولت، طی سالهای گذشته یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در فضای سیاسی عراق بوده است. برخی جریانهای سیاسی بر ضرورت تقویت اقتدار دولت و تمرکز ابزارهای نظامی در چارچوب نهادهای رسمی تأکید دارند، در حالی که این موضوع همچنان بخشی از گفتوگوهای سیاسی و امنیتی جاری در عراق به شمار میرود.
رسانه خبری ـ تحلیلی «دراومیدیا» این اظهارات را در گزارشی منتشر کرده و آن را در چارچوب تحولات مربوط به آینده ساختار امنیتی و سیاسی عراق مورد توجه قرار داده است.
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