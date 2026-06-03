به گزارش کردپرس قادر آغا منتک، یکی از وکلای بازداشت‌شدگان پرونده لاله‌زار، روز چهارشنبه ۰۳/ ۰۶/ ۲۰۲۶ به شبکه رسانه‌ای روداو گفت: «جلسه‌ای که قرار بود امروز برای رسیدگی به پرونده کاک لاهور و همراهانش برگزار شود، برگزار نخواهد شد و به زمان دیگری موکول می‌شود.»

این وکیل درباره علت این تصمیم اظهار داشت: «ما به عنوان تیم وکلای پرونده کاک لاهور، علیه یکی از قضات این پرونده شکایت ثبت کرده‌ایم؛ بنابراین آن قاضی دیگر پرونده را پیگیری نخواهد کرد و جلسه دادگاه نیز برگزار نمی‌شود.»

قادر آغا منتک درباره دلیل این شکایت توضیح داد: «این شکایت به این دلیل ثبت شده که دادگاه تمییز اقلیم کردستان پرونده کاک لاهور را درخواست کرده بود، اما قاضی پرونده طی چند ماه گذشته از ارسال آن خودداری کرده است.»

رسیدگی به پرونده لاهور طالبانی و دیگر بازداشت‌شدگان در شعبه دوم دادگاه جنایی سلیمانیه در جریان است.

لاهور طالبانی تاکنون چندین بار در برابر قاضی حاضر شده است؛ نخستین جلسه رسیدگی در تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ برگزار شد و آخرین جلسه نیز در روز ۱۴ ماه گذشته برگزار شده بود.

ماجرای لاله‌زار

شب ۲۲ اوت ۲۰۲۵، نیروهای امنیتی سلیمانیه متشکل از نیروهای مبارزه با تروریسم، آسایش و کماندو، هتل لاله‌زار سلیمانیه را که محل اقامت لاهور طالبانی، شماری از مسئولان حزب او و محافظانش بود، محاصره کردند.

پس از آنکه لاهور طالبانی از تسلیم شدن خودداری کرد، نیروهای امنیتی به هتل لاله‌زار یورش بردند. پس از سه ساعت درگیری، لاهور طالبانی، برادرش پولاد و اعضای نیروهای وابسته به او بازداشت شدند.

در درگیری ۲۲ اوت ۲۰۲۵، بنا بر آمار رسمی اعلام‌شده، پنج نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۲۰ نفر نیز زخمی شدند.

تعویق تازه در روند رسیدگی به پرونده لاهور طالبانی در شرایطی رخ می‌دهد که این پرونده از همان آغاز، فراتر از یک پرونده کیفری عادی تلقی شده است. اگر در نشست پیشین، ادعاهای مربوط به شکنجه، غیبت شاکیان اصلی پرونده و حضور نمایندگان برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی، پرسش‌هایی درباره روند دادرسی ایجاد کرده بود، اکنون ثبت شکایت علیه یکی از قضات و توقف روند رسیدگی، بُعد تازه‌ای به مناقشات حقوقی پیرامون این پرونده افزوده است. مجموعه این تحولات سبب شده است که پرونده لاهور طالبانی بیش از آنکه صرفاً در چارچوب یک نزاع قضایی تعریف شود، به یکی از مهم‌ترین آزمون‌های نظام قضایی اقلیم کردستان در حوزه استقلال، بی‌طرفی و اعتماد عمومی تبدیل شود.

نام لاهور طالبانی همچنان با یکی از شناخته‌شده‌ترین خاندان‌های سیاسی کردستان گره خورده است و به همین دلیل، تحولات مربوط به این پرونده صرفاً در سطح یک متهم و یک دادگاه دنبال نمی‌شود. هر تحول جدید در این روند، از سوی طیف گسترده‌ای از بازیگران سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک منطقه با دقت رصد می‌شود. از این منظر، تعویق دادگاه و طرح شکایت علیه یکی از قضات، تنها یک رخداد آیین دادرسی نیست، بلکه نشانه‌ای از استمرار پیچیدگی‌های پرونده‌ای است که از رخداد خونین لاله‌زار آغاز شد و همچنان در کانون معادلات سیاسی و حقوقی اقلیم کردستان قرار دارد.