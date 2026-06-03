ارتقای شاخص های توسعه، نیازمند افزایش اعتبارات حوزه عمران روستایی است

به گزارش کرد پرس، کیومرث حبیبی در جریان سفر به سقز، در آیین بهره برداری از طرح هادی روستای شمسه، توسعه زیرساخت های روستایی را از نیازهای اساسی این شهرستان دانست و گفت: افزایش اعتبارات حوزه عمران روستایی برای جبران عقب ماندگی ها و ارتقای شاخص های توسعه ضروری است.

وی با اشاره به پایین بودن میزان برخورداری روستاهای سقز از طرح هادی افزود: تقویت منابع مالی این بخش باید در اولویت قرار گیرد تا زمینه توسعه متوازن روستاها فراهم شود.

در این بازدید مقرر شد از محل اعتبارات ماده ۴۲، اعتبارات در اختیار نماینده مجلس و منابع تملک دارایی، مبلغ یک میلیارد تومان برای اجرای طرح های عمرانی روستای شمسه اختصاص یابد.

بر اساس گزارش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، میانگین برخورداری از طرح هادی در استان کردستان ۶۱ درصد است، در حالی که این شاخص در شهرستان سقز ۴۰ درصد اعلام شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در ادامه از پروژه اصلاح، بهسازی، تعریض و روکش آسفالت محدوده ایرانخواه بازدید کرد و گفت: با توجه به نقش این مسیر به عنوان ورودی شهرستان سقز، تکمیل هرچه سریع تر آن ضروری است.

وی همچنین در بازدید از پروژه های عمران شهری سقز، همراهی شهرداری، تعاونی ها، مالکان و دستگاه های خدمات رسان را لازمه پیشبرد پروژه بلوار ۴۵ متری شهرک دانشگاه عنوان کرد و افزود: مشارکت شهروندان در اجرای طرح های عمرانی، سرمایه ای ارزشمند برای توسعه پایدار شهری است.

حبیبی در ادامه سفر خود از تأسیسات درآمدزای شهرداری سقز بازدید و بر ضرورت جذب سرمایه گذار و توسعه پروژه های مشارکتی برای افزایش درآمدهای پایدار شهری تأکید کرد.

پروژه اصلاح، بهسازی و تثبیت واریانت محور سقز ـ مریوان و همچنین وضعیت راه های روستایی شهرستان از دیگر محورهای این بازدید بود. بر اساس گزارش های ارائه شده، ۱۰ کیلومتر راه روستایی آماده آسفالت شده و عملیات اجرایی در محورهای میرآباد ـ شمسه، دره قبله ـ جعفرخان، گلزار علیا و اینچه در حال انجام است.

بازدید از کریدور بزرگراهی غرب کشور در محدوده گردنه حادثه خیز فیلان تاقی تا دوراهی تکاب نیز در دستور کار قرار گرفت. طبق اعلام پیمانکار پروژه، هفت کیلومتر از این مسیر تا تابستان امسال زیر بار ترافیک خواهد رفت.

در نشست بررسی آخرین وضعیت کریدور بزرگراهی غرب کشور نیز مجری طرح از اختصاص ۷.۵ همت اعتبار به این پروژه خبر داد و گفت: اعتبارات اختصاص یافته نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر افزایش یافته است.

وی افزود: ۶ کیلومتر از مسیر سقز ـ بوکان تا تابستان امسال آماده بهره برداری خواهد شد و در صورت تأمین اعتبار، امکان تکمیل و افتتاح ۹ کیلومتر دیگر از مسیرهای حادثه خیز نیز وجود دارد.

برگزاری کمیسیون استانی ماده ۵ از دیگر برنامه های سفر معاون عمرانی استاندار کردستان به سقز بود. در این نشست، ۹ پرونده مرتبط با تغییر کاربری، مولدسازی، افزایش طبقات، تفکیک قطعات و افزایش سطح اشغال بررسی شد.

این جلسه با حضور نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ویژه سقز، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیرکل دفتر امور شهری استانداری، شهردار سقز و جمعی از مدیران و کارشناسان برگزار شد.