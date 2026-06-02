گازرسانی رایگان به ۱۵۰۱ واحد صنعتی در کردستان انجام شد

به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: با گازرسانی به این تعداد واحد صنعتی، بیش از ۵.۳ میلیون لیتر سوخت مایع با گاز طبیعی جایگزین شده که نقش مهمی در کاهش مصرف فرآورده های نفتی و حمایت از تولید داشته است.

وی افزود: از مجموع واحدهای گازدار شده، هزار و ۳۶۲ واحد پیش از این مصرف کننده سوخت مایع تخصیصی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بودند و ۱۳۹ واحد نیز از واحدهای تازه تأسیس به شمار می روند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با اشاره به اجرای گسترده مصوبه شورای اقتصاد در سال های گذشته، اظهار کرد: به جز تعداد محدودی از واحدها که با هزینه شخصی به شبکه گاز متصل شده اند، تقریباً تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی از طریق شرکت گاز و با بهره مندی از یارانه های مصوبه شورای اقتصاد گازدار شده اند.

فعله گری درباره برنامه های سال جاری نیز، بیان کرد: برای سال ۱۴۰۵ گازرسانی به ۳۵ واحد صنعتی و تولیدی پیش بینی شده که تاکنون یک واحد به شبکه گاز متصل شده و سه واحد دیگر نیز در مرحله آزمایش مقاومت و نشتی قرار دارند.

وی تعداد مشترکان صنعتی و تولیدی استان را سه هزار و ۱۵۵ مشترک اعلام کرد و ادامه داد: در حال حاضر بر اساس مقررات موجود، متقاضیان باید هزینه اجرای شبکه و گازرسانی به واحدهای خود را شخصاً تأمین کنند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان یادآور شد: با توجه به این شرایط، پیش بینی می شود تا پایان سال بین ۱۵ تا ۲۰ واحد صنعتی و تولیدی جدید به شبکه سراسری گاز متصل شوند.

فعله گری گفت: در شرایط کنونی حمایت ویژه ای در قالب مصوبه شورای اقتصاد برای گازرسانی به واحدهای صنعتی وجود ندارد و هرگونه تسهیلات یا کمک در این زمینه منوط به ابلاغ مقررات و تصمیمات جدید خواهد بود.