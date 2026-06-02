۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۲

گازرسانی رایگان به ۱۵۰۱ واحد صنعتی در کردستان انجام شد

گازرسانی رایگان به ۱۵۰۱ واحد صنعتی در کردستان انجام شد

سرویس کردستان - مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۵ تاکنون هزار و ۵۰۱ واحد صنعتی و تولیدی استان در قالب مصوبه شورای اقتصاد به صورت رایگان به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده اند.

به گزارش کرد پرس، احمد فعله گری در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: با گازرسانی به این تعداد واحد صنعتی، بیش از ۵.۳ میلیون لیتر سوخت مایع با گاز طبیعی جایگزین شده که نقش مهمی در کاهش مصرف فرآورده های نفتی و حمایت از تولید داشته است.

وی افزود: از مجموع واحدهای گازدار شده، هزار و ۳۶۲ واحد پیش از این مصرف کننده سوخت مایع تخصیصی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بودند و ۱۳۹ واحد نیز از واحدهای تازه تأسیس به شمار می روند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان با اشاره به اجرای گسترده مصوبه شورای اقتصاد در سال های گذشته، اظهار کرد: به جز تعداد محدودی از واحدها که با هزینه شخصی به شبکه گاز متصل شده اند، تقریباً تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی از طریق شرکت گاز و با بهره مندی از یارانه های مصوبه شورای اقتصاد گازدار شده اند.

فعله گری درباره برنامه های سال جاری نیز، بیان کرد: برای سال ۱۴۰۵ گازرسانی به ۳۵ واحد صنعتی و تولیدی پیش بینی شده که تاکنون یک واحد به شبکه گاز متصل شده و سه واحد دیگر نیز در مرحله آزمایش مقاومت و نشتی قرار دارند.

وی تعداد مشترکان صنعتی و تولیدی استان را سه هزار و ۱۵۵ مشترک اعلام کرد و ادامه داد: در حال حاضر بر اساس مقررات موجود، متقاضیان باید هزینه اجرای شبکه و گازرسانی به واحدهای خود را شخصاً تأمین کنند.

مدیرعامل شرکت گاز کردستان یادآور شد: با توجه به این شرایط، پیش بینی می شود تا پایان سال بین ۱۵ تا ۲۰ واحد صنعتی و تولیدی جدید به شبکه سراسری گاز متصل شوند.

فعله گری گفت: در شرایط کنونی حمایت ویژه ای در قالب مصوبه شورای اقتصاد برای گازرسانی به واحدهای صنعتی وجود ندارد و هرگونه تسهیلات یا کمک در این زمینه منوط به ابلاغ مقررات و تصمیمات جدید خواهد بود.

کد مطلب 2795952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha