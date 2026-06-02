به گزارش کردپرس؛ این نشست تخصصی روز سهشنبه، دوازدهم خرداد ۱۴۰۵، از ساعت ۱۳ الی ۱۵ و به صورت مجازی برگزار می شود.
در این نشست تعدادی اساتید مطرح کرمانشاهی از جمله دکتر بیژن کلهرنیا، دکتر قدرت احمدیان و دکتر سیدامیرحسین بنیاشراف هستند که از جنبهها و دریچههای متفاوتی به طرح دیدگاههای خود پیرامون موضوع حکمرانی محلی بهرهور میپردازند.
علاقه مندان می توانند برای صدور گواهی حضور در این نشست از طریق سایت همایش به نشانی زیر وارد شوند:
https://inpconf.ir/fa/workshops.php?p=1
راههای ارتباط با دبیرخانه همایش:
۴۲۳۹۱۶۰۶ و ۰۹۳۷۶۶۱۵۹۳۶
