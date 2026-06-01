تالاب «سلدوز» نقده بعد از ١٥ سال سرریز شد

به گزارش کردپرس، اکبر قایمی در جمع خبرنگاران افزود: در سال‌های گذشته با افزایش ارتفاع دیواره‌های تالاب، عمق آب بیشتر شده بود و تأمین آب آن نیز در طول سال از طریق کانال سد حسنلو انجام می‌گرفت اما امسال برای نخستین بار این تالاب به مرحله سرریز رسیده است.

او ادامه داد: آبگیری تالاب سولدوز در طول سال با دبی یک مترمکعب در ثانیه انجام می‌شود و در سال جاری نیز حدود ٥ میلیون مترمکعب آب وارد این تالاب شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی این تالاب گفت: احیا و تامین آب تالاب سولدوز به دلیل قرار گرفتن در حاشیه دریاچه ارومیه، نقش مهمی در جذب و میزبانی پرندگان مهاجر و بومی منطقه دارد.

قایمی درباره وضعیت سایر تالاب‌های شهرستان نیز اظهار کرد: بارش‌های بهاری امسال موجب بهبود چشمگیر شرایط تالاب‌ها شده و پیش‌بینی می‌شود میزان جوجه‌آوری پرندگان در این زیستگاه‌ها بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد.