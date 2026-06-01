۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۹

در ۲٥مین سالگرد تأسیس جماعت عدالت کردستان؛

جماعت عدالت کردستان: کاستی‌های خود را قبول داریم و به دنبال اصلاح و تغییر هستیم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- دفتر سیاسی جماعت عدالت کردستان به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس این حزب با اشاره به وجود کاستی‌ها در فعالیت سیاسی، اعلام کرد که این جریان با تکیه بر «کار جمعی و اصلاحات» به مسیر خود ادامه می‌دهد.

به گزارش کردپرس، دفتر سیاسی جماعت عدالت کردستان در بیانیه‌ای به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس این جریان اعلام کرد: «اعلام موجودیت جماعت عدالت، گامی مهم و ضروری برای ادامه کاروانی بود که حاصل سال‌ها تلاش، شب‌زنده‌داری و فداکاری ده‌ها عالم دینی، هزاران پیشمرگه جان‌فدا، خون شهدای عزیز، کادرهای خستگی‌ناپذیر، جوانان مؤمن و خواهران باعزت بوده است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «اگرچه جماعت عدالت از زمان اعلام موجودیت تاکنون مراحل دشوار بسیاری را پشت سر گذاشته، اما اگر لطف خداوند و سپس اراده اعضا و دلسوزان نبود، عبور از آن شرایط سخت آسان نمی‌شد.»

دفتر سیاسی جماعت عدالت تأکید کرد: «فعالیت سیاسی خالی از نقص نیست و ما نیز به‌خوبی کاستی‌ها و اشتباهات خود را می‌بینیم. با پشتیبانی خداوند، به روند اصلاحات، تغییرات، کار جمعی و پیشبرد این کاروان پرافتخار ادامه خواهیم داد و تمام توان خود را در مسیر موفقیت جماعت عدالت و منافع عمومی به کار خواهیم گرفت.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «همان‌گونه که در گذشته در سنگر حق حضور داشتیم، در آینده نیز با قدرت و توان بیشتری در همان سنگری که به آن باور داریم باقی خواهیم ماند و همچنان بخشی از روند تغییر، پاکسازی، اصلاحات و سامان‌دهی وضعیت جامعه خود خواهیم بود.»

دفتر سیاسی جماعت عدالت همچنین اعلام کرد: «بار دیگر بر وفاداری و دلسوزی نسبت به کادرهای خستگی‌ناپذیر و دوستانمان تأکید می‌کنیم و خود را خدمتگزار این کاروان و دغدغه‌مند کادرهای دلسوز جماعت عدالت می‌دانیم. دعا می‌کنیم خداوند یار و پشتیبان همگان باشد و توان ادامه این مسیر را به ما ببخشد.»

جماعت عدالت کردستان (نام پیشین: جماعت اسلامی کردستان) یک جریان اسلامی در اقلیم کردستان است که در ماه مه سال ۲۰۰۱ به رهبری علی باپیر تأسیس شد.

