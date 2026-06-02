آغاز ساخت دومین دستگاه ایکس ری کامیونی در مرز باشماق مریوان

به گزارش کرد پرس، ناظر گمرکات استان کردستان در آیین آغاز این پروژه، گفت: دومین دستگاه ایکس ری فست کامیونی مرز باشماق در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع احداث می شود و برای اجرای آن بیش از ۴۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات گمرک جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است.

فرامرز امیدی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت های گمرکی در مرز باشماق، افزود: این دستگاه نقش مهمی در تسریع فرآیندهای گمرکی، افزایش دقت بازرسی ها، ارتقای امنیت و تسهیل تجارت و ترانزیت کالا از مرز بین المللی باشماق خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان نیز در این مراسم با تأکید بر جایگاه راهبردی مرز باشماق در اقتصاد استان، راه اندازی این پروژه را گامی مؤثر در ارتقای ظرفیت های تجاری منطقه دانست.

ارسلان ازهاری اظهار کرد: نصب و بهره برداری از دومین دستگاه ایکس ری کامیونی، ضمن افزایش سرعت ارائه خدمات به فعالان اقتصادی، زمینه تسهیل مبادلات تجاری و توسعه ترانزیت کالا از این مرز مهم را فراهم می کند.

فرماندار مریوان نیز با قدردانی از حمایت ها و پیگیری های انجام شده برای اجرای این طرح، بیان کرد: آغاز عملیات اجرایی این پروژه حاصل هم افزایی و همکاری استانداری کردستان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، دستگاه های امنیتی، مجموعه گمرک و سازمان بازرسی است.

نژاد جهانی ادامه داد: پیگیری های مستمر و حمایت های بازرس کل استان کردستان در کنار همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، نقش مهمی در رفع موانع و فراهم شدن زمینه اجرای این طرح داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد با بهره برداری از دومین دستگاه ایکس ری کامیونی، ظرفیت ترانزیت کالا در مرز بین المللی باشماق افزایش یافته و روند مبادلات تجاری و خدمات رسانی به تجار و فعالان اقتصادی تسهیل شود.

مرز بین المللی باشماق مریوان یکی از مهم ترین گذرگاه های تجاری کشور در مرز ایران و عراق به شمار می رود و نقش مهمی در صادرات، واردات و ترانزیت کالا در غرب کشور دارد.