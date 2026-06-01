به گزارش کردپرس، علیرضا حیدری در نشست مدیریت بحران شهرستان کنگاور که با محوریت صیانت از مراتع و جنگلها، با اشاره به تأکید استاندار کرمانشاه بر برگزاری نشستهای تخصصی در شهرستانها، اظهار کرد: حفاظت از جنگلهای زاگرس یک مسئولیت همگانی است و تمامی دستگاهها، نهادها و مردم در صیانت از این سرمایه ارزشمند ملی نقش دارند.
وی با تشریح مأموریتهای حوزه مدیریت بحران افزود: اقدامات این حوزه در چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی تعریف شده است که در این میان، پیشگیری از جایگاه ویژهای برخوردار است؛ زیرا هزینهکرد در این بخش میتواند از بروز خسارتهای گسترده جانی، مالی و زیستمحیطی جلوگیری کند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به تجربه مقاومسازی مناطق زلزلهزده سرپلذهاب پس از زلزله سال ۱۳۹۶، تصریح کرد: اگرچه امکان جلوگیری از وقوع برخی حوادث طبیعی وجود ندارد، اما با برنامهریزی، آموزش و اجرای اقدامات پیشگیرانه میتوان آثار و خسارات ناشی از آنها را به حداقل رساند.
حیدری از ابلاغ طرحهای عملیاتی مدیریت بحران در حوزههای مختلف خبر داد و گفت: طرح عملیاتی شماره ۱۰۴ ویژه مدیریت آتشسوزی گسترده در جنگلها و مراتع به تمامی شهرستانهای استان ابلاغ شده و ضروری است دستگاههای اجرایی با مطالعه و اجرای دقیق این سند، آمادگی لازم برای مدیریت شرایط بحرانی را داشته باشند.
وی با تأکید بر نقش فرمانداران بهعنوان رؤسای ستادهای مدیریت بحران شهرستانها، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای مشمول ماده ۲ قانون مدیریت بحران موظفاند در زمان وقوع حوادث، مطابق مصوبات و دستورهای ستاد مدیریت بحران شهرستان عمل کرده و همکاری لازم را برای کنترل شرایط به عمل آورند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه آموزش و فرهنگسازی را از مهمترین ابزارهای پیشگیری دانست و افزود: آموزش مستمر دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی، دوستداران محیطزیست و بهرهبرداران منابع طبیعی باید در دستور کار قرار گیرد تا توان عملیاتی شهرستانها در مواجهه با بحرانها ارتقا یابد.
هشدار افزایش خطر آتشسوزی در زاگرس؛ پیشگیری کمهزینهتر از جبران خسارتها
وی با اشاره به وضعیت بارندگیهای استان اظهار داشت: میانگین بارش استان در سال زراعی جاری به حدود ۵۸۸ میلیمتر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. این شرایط موجب افزایش تراکم پوشش گیاهی شده و به تبع آن، خطر وقوع آتشسوزی در فصل تابستان را افزایش میدهد.
حیدری ادامه داد: سال گذشته ۱۳۰ فقره آتشسوزی در سطح استان به ثبت رسید که حدود چهار هزار و ۶۷۰ هکتار از عرصههای طبیعی را درگیر کرد. این در حالی است که در سال پیش از آن، ۱۶۳ فقره آتشسوزی بیش از ۱۰ هزار هکتار از منابع طبیعی استان را تحت تأثیر قرار داده بود که بیانگر روند کاهشی میزان خسارات است.
وی با اشاره به آمار شهرستان کنگاور نیز گفت: طی سال گذشته ۲۱ مورد آتشسوزی در این شهرستان رخ داده که نسبت به سال قبل افزایش داشته است؛ موضوعی که ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی را دوچندان میکند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه همچنین نسبت به افزایش خطر غرقشدگی در فصل تابستان هشدار داد و افزود: با توجه به آبگیری مناسب سرابها، سدها و رودخانهها، دستگاههای مسئول باید نسبت به ایمنسازی نقاط حادثهخیز و آگاهسازی عمومی اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات مدیریت بحران اشاره کرد و گفت: اعتبارات اختصاصیافته به این حوزه عمدتاً عمرانی است و پس از تخصیص و ابلاغ نهایی، بر اساس اولویتها و نیازهای شهرستانها توزیع خواهد شد.
حیدری در پایان بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، دهیاریها، شوراهای اسلامی، تشکلهای مردمی و بهرهبرداران منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: حفاظت از منابع طبیعی، مراتع و جنگلهای زاگرس نیازمند مشارکت جمعی است و تنها با همکاری همه بخشها میتوان از بروز خسارتهای گسترده جلوگیری کرد.
