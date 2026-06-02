به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی با همراهی دکتر علی جعفری دبیر ستاد اربعین کشور به صورت میدانی از پروژه تعریض گردنه پاتاق و قطعه ۹ بزگراه کربلا بازدید کرد و روند عملیات اجرایی این طرح مهم و کلیدی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

معاون عمرانی استاندار در حاشیه این بازدید عنوان کرد: بزرگراه کربلا قدیمی ترین مسیر عبور زوار حسینی به عتبات عالیات محسوب می‌شود و بیش از هزار سال کاروان‌های زیارتی از این مسیر به سمت کربلا، مکه و مدینه گذر کرده‌اند.

وی ادامه داد: تعریض گردنه پاتاق یکی از پروژه‌های بسیار مهم و کلیدی در مسیر بزرگراه کربلا است که به تسهیل و روان‌سازی ترددها در این مسیر کمک می کند.

معاون عمرانی استاندار ادامه داد: تعریض این گردنه یکی از مطالبات مهم و چندین ساله مردم منطقه و زوار حسینی است که خوشبختانه در این دولت عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی از پیشرفت ۲۵ درصدی پروژه تعریض گردنه پاتاق خبر داد و گفت: عملیات اجرایی پروژه تعریض گردنه پاتاق به طول ۴.۶ کیلومتر با شتاب مناسبی در جبهه های کاری مختلف، توسط پیمانکار در حال انجام است.

نجفی افزود: این پروژه دارای دو قطعه تونل به طول حدود ۷۱۰ متر است که با شتاب بسیار مناسبی در حال انجام می باشد.

وی ادامه داد: تونل شماره ۲ این پروژه ۴۵۰ متر طول دارد که عملیات حفاری ۱۶۰ متر آن به پایان رسیده است.

معاون عمرانی استاندار با اشاره به اینکه این مسیر دارای سه قطعه تعریض به صورت بزرگراهی است، در ادامه عنوان کرد: قطعه شماره یک به طول ۹۰۰ متر قبل از تونل اول و قطعه دوم به طول ۱۳۰۰ متر در حدفاصل تونل شماره یک و شماره دو واقع شده است و قطعه سوم هم به طول ۱۸۰۰ که بعد از تونل دوم قرار دارد و عملیات اجرایی این بخش‌ها هم با شتاب خوبی در حال انجام است.

وی همچنین تکمیل قطعه ۹ بزرگراه کربلا را یکی از اولویت‌های مهم مدیریت ارشد استان توصیف کرد و گفت: قطعه ۹ بزرگراه کربلا به طول ۱۶ کیلومتر یکی از قطعات مهم و کلیدی این مسیر است و راه و شهرسازی باید تمام توان خود را به کار گیرد تا ۸ کیلومتر باقی مانده از این مسیر تا قبل از اربعین به بهره برداری برسد.