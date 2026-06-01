روان سازی تجاری و مسافری در سومار، کمک به اقتصاد کشور است

به گزارش کردپرس؛ حسن عباسی در کارگروه مرزهای رسمی کشور که در مرز سومار و با حضور معاون عمرانی استاندار و دبیر ستاد اربعین کشور برگزار شد؛ عنوان کرد: این کارگروه به صورت میدانی به بررسی و ارزیابی مداوم وضعیت تمامی مرزهای استان می‌پردازد و نمی‌خواهیم از تهران برای مرزها تصمیمی گرفته شود.

وی افزود: این کارگروه در چهارچوب قانون شرح وظایف عمل می کند و اعضای آن پیرامون وضعیت مرزها انتظارات خود را مطرح می کنند و نظرات و دیدگاه های دستگاه های استانی را می شنوند.

مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور بر ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌های اولیه در مرزهای رسمی تأکید کرد و ادامه داد: زیرساخت ها و امکاناتی مانند آب، برق، فیبرنوری، راه دسترسی، پارکینگ خودرویی مجزا، محل مناسب برای استقرار دستگاه‌ها و نیروی اداری مناسب و دیگر امکانات رفاهی، از الزامات اولیه یک مرز زیارتی است.

وی از رونق تجاری مرز سومار ابراز خوشحالی کرد و گفت: حجم بسیار زیاد صادرات کالا و تردد کامیون ها از این مرز نشان دهنده فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و رونق تولید و اشتغال در کشور در شرایط سخت تحریمی است.

عباسی تصریح کرد: همه وظیفه داریم در راستای حمایت از اقتصاد ملی به تسریع در فرآیند روان سازی تجاری و مسافری این مرز کمک کنیم.

وی پیرامون تردد زوار اربعین از سومار گفت: در بعد کلان یک مجموعه کارها و اقدامات باید در قالب یک افق درازمدت و چهارچوب طرح جامع در این مرز به صورت گام به گام انجام شود.

مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور با تاکید بر اینکه برای اربعین امسال باید به مرز سومار فرصت داد در ادامه عنوان کرد: بر اساس مصوبه کارگروه یک فرصت تا ۱۰ قبل از آغاز اربعین در اختیار استان قرار داده می شود تا امکانات مورد نیاز اولیه برای خدمات رسانی دستگاه ها و انجام خواسته های آن‌ها فراهم کند.

وی گفت: در این نشست معاون عمرانی استاندار و دیگر مدیران استانی از برقراری تردد زوار حسینی از مرز سومار و فراهم کردن امکانات اولیه به شکل بسیار جدی حمایت کردند و این کارگروه هم در چهارچوب وظایف قانونی به ارزیابی کارها و اقدامات انجام گرفته خواهد پرداخت.

تحول زیرساختی مرز سومار با بهره‌گیری از فناوری‌های صنعتی‌ساز معاون استاندار کرمانشاه: تجربه موفق مرز خسروی در سومار تکرار می‌شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با تأکید بر توانمندی‌های فنی استان در توسعه سریع زیرساخت‌های اربعین، از تجهیز مرز سومار به امکانات رفاهی و سازه‌های صنعتی‌ساز خبر داد و گفت: با بهره‌گیری از تجربه موفق توسعه مرز خسروی در کمترین زمان ممکن، زیرساخت‌های لازم برای تردد زائران در سومار فراهم می‌شود.