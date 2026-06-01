۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۵

توافق تردد خودروهای منطقه آزاد بین آذربایجان غربی و شرقی

سرویس آذربایجان غربی- استانداران آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی طی تفاهمی مشترک، تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ماکو و ارس در دو استان را آزاد کردند.

به گزارش کردپرس، استاندار آذربایجان‌غربی گفت: در راستای تقویت پیوندهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی تصمیم گرفته شد تا خودروهای پلاک منطقه آزاد مستقر در هر دو استان امکان تردد در استان همجوار را داشته باشند.

رضا رحمانی افزود: امیدواریم همکاری‌های دو استان سبب شود زندگی مردم در این خطه متفاوت و بهتر شود.

او با اشاره به همکاری‌های مشترک با استانداران کردستان، اردبیل، گیلان و مازندران، ابراز امیدواری کرد در صورت وجود زیرساخت‌های لازم، تردد خودروهای منطقه آزاد ماکو در این استان‌ها نیز آزاد شود.

