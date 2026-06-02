مرگ دو نظامی آمریکایی و بریتانیایی در اربیل

به گزارش کردپرس به نقل از آسوشیتدپرس، ارتش آمریکا و وزارت دفاع بریتانیا اعلام کردند یک نظامی آمریکایی و یک نظامی بریتانیایی در جریان یک تمرین آموزشی نظامی در اقلیم کردستان عراق جان خود را از دست دادهاند.
ارتش آمریکا در بیانیهای اعلام کرد این حادثه روز یکشنبه در یک پایگاه هوایی در اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، رخ داده است. مقامهای آمریکایی جزئیات بیشتری درباره علت وقوع حادثه منتشر نکردهاند و هویت نظامی آمریکایی نیز تا زمان اطلاعرسانی به خانواده وی اعلام نخواهد شد.
وزارت دفاع بریتانیا نیز در بیانیهای جداگانه تأیید کرد که یک نظامی این کشور در همان حادثه جان باخته است. این وزارتخانه اعلام کرد خانواده این نظامی در جریان قرار گرفتهاند و خواستار حفظ حریم خصوصی و فرصت کافی پیش از انتشار اطلاعات بیشتر شدهاند.
این حادثه در حالی رخ میدهد که ایالات متحده در سالهای اخیر شمار نیروهای خود را در عراق کاهش داده، اما همچنان بخشی از نیروهایش را در اقلیم کردستان حفظ کرده است. واشنگتن این حضور را بخشی از تلاشهای خود برای تقویت روابط با کردهای عراق و ادامه همکاریهای امنیتی در منطقه میداند.
آمریکا همچنین در دسامبر گذشته مجتمع جدید و بزرگ کنسولگری خود را در اربیل افتتاح کرد؛ اقدامی که از تداوم اهمیت راهبردی و دیپلماتیک اقلیم کردستان در سیاست منطقهای واشنگتن حکایت دارد.
مرگ این دو نظامی حدود یک ماه پس از آن رخ میدهد که دو سرباز آمریکایی در جریان یک برنامه تفریحی خارج از ساعات خدمت در مراکش، پس از سقوط از یک صخره جان باختند. این دو نظامی پس از مشارکت در رزمایش چندملیتی «شیر آفریقا» ناپدید شده بودند و دوم مه گزارش مفقودی آنان اعلام شد.
