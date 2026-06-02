منطقه آزاد بانه ـ مریوان؛ از شفاف سازی فعالیت ها تا افزایش سهمیه مرزنشینان

به گزارش کرد پرس، جلسه قرارگاه اقتصادی استان کردستان به میزبانی فرمانداری مریوان و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، فرماندار مریوان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بانه ـ مریوان، مدیران کل دستگاه های اجرایی استان و جمعی از مدیران شهرستانی برگزار شد و مهم ترین مسائل مرتبط با توسعه اقتصادی، تجارت مرزی، اشتغال و روند راه اندازی منطقه آزاد بانه ـ مریوان مورد بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این نشست با اشاره به اقدامات دولت برای حمایت از مرزنشینان، اظهار کرد: مرزنشینانی که از آذرماه سال گذشته تا پایان فروردین امسال موفق به استفاده از سهمیه وارداتی خود نشده اند، می توانند تا پایان خردادماه از این فرصت استفاده کنند.

ارسلان ازهاری افزود: سهمیه واردات مرزنشینان استان از ۵۴۰ میلیون دلار در سال گذشته به ۶۶۰ میلیون دلار افزایش یافته و کاهش نرخ حق العمل کاری و اعمال تخفیف برای کارگزاران و مرزنشینان نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت منطقه آزاد بانه ـ مریوان در توسعه استان، ادامه داد: این منطقه ظرفیت تبدیل شدن به یک نقشه راه مؤثر برای توسعه اقتصادی کردستان را دارد، اما هنوز در نقطه آغازین مسیر قرار دارد و رفع موانع موجود نیازمند همکاری همه دستگاه های اجرایی است.

فرماندار مریوان نیز در این جلسه بر ضرورت شفاف سازی فرآیندها و اهداف منطقه آزاد تأکید کرد و بیان کرد: شرایط، الزامات، منافع و نحوه فعالیت در منطقه آزاد باید به صورت شفاف برای مردم و فعالان اقتصادی تبیین شود تا زمینه بروز شایعات، سوءبرداشت ها و رانت های احتمالی از بین برود.

نژاد جهانی یادآور شد: تحقق اهداف منطقه آزاد تنها بر عهده یک دستگاه نیست و همه مدیران و دستگاه های اجرایی در موفقیت یا عدم موفقیت آن نقش دارند.

وی سه حوزه «لجستیک و صنایع مرتبط با نفت»، «صنایع کشاورزی» و «گردشگری سلامت» را از اولویت های پیشنهادی برای توسعه منطقه آزاد بانه ـ مریوان عنوان کرد و خواستار برنامه ریزی هدفمند در این بخش ها شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بانه ـ مریوان نیز با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت این منطقه، گفت: طرح جامع منطقه آزاد بانه ـ مریوان به مرحله تصویب نهایی در دولت نزدیک شده است و تصویب آن می تواند زمینه ساماندهی اقتصاد مرزی، توسعه تجارت بین المللی، تولید، صادرات، جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کند.

سیدمعروف صمدی افزود: مردم منطقه انتظار بهره مندی از مزایا و تسهیلات منطقه آزاد را دارند و رونق اقتصادی، اشتغال و بهبود معیشت از مهم ترین مطالبات جامعه محلی است.

در پایان این نشست، اعضای قرارگاه اقتصادی استان بر ضرورت تسهیل فعالیت های اقتصادی، حمایت از اشتغال، توسعه تجارت مرزی و تسریع در راه اندازی کامل منطقه آزاد بانه ـ مریوان تأکید کردند.