مسئولیت ما در برابر ناترازی انرژی/ هادی نوروزی

خبرگزاری کردپرس _ بهارِ امسال با سخاوتِ بینظیرِ آسمان همراه بود و بارشهای چشمگیر، نه تنها مخازن سدها را مملو کرد، بلکه طراوت و خنکایِ کمسابقهای را تا اواسطِ بهار به ارمغان آورد. این شرایطِ جویِ مطبوع، این ذهنیت را در افکار عمومی تقویت کرد که شاید تابستانِ پیشِ رو، چالشی در تأمین انرژی و آب نداشته باشیم. با این حال، با عبور از نیمه بهار و ورود به روزهای پایانیِ آن، نشانههای تغییرِ اقلیم و جهشِ ناگهانی دما به وضوح نمایان شده است؛ گرمایی که با سرعتی فزاینده در حال تسخیرِ شهرهاست و ناگزیر، زنگِ آغازِ فصلِ پرمصرفِ برق را به صدا درآورده است.
با روشن شدنِ نخستین سامانههای سرمایشی و کولرها، شبکه سراسری برق وارد مرحلهای حساس از فشارِ تقاضا شده است. اگرچه وضعیتِ ذخایرِ آبیِ کشور به لطفِ بارشهای اخیر مطلوب گزارش میشود، اما نباید فراموش کرد که تولید برق، تنها به نیروگاههای آبی وابسته نیست و ناترازیِ تولید و مصرف در ساعاتِ اوج (پیک)، میتواند به پاشنهآشیلِ پایداری شبکه تبدیل شود.
تجربههای سالهای گذشته نشان داده است که گرمایِ متمرکز و تقارنِ آن با اوجگیریِ فعالیتهای صنعتی و خانگی، میتواند سیستمِ توزیع را با چالشهای جدی مواجه کند.
مدیریتِ مصرف در چنین شرایطی، دیگر یک انتخاب یا توصیهی ساده نیست؛ بلکه یک «مسئولیتِ جمعی» برای پیشگیری از خاموشیهای ناخواسته است. صرفهجویی در این زمینه به معنایِ محرومیت از آسایش نیست، بلکه به معنایِ اصلاحِ الگویِ مصرف است. تنظیمِ دمایِ رفاه (روی ۲۴ درجه)، استفاده از دورِ کُندِ کولرهای آبی، بهرهگیری از نورِ طبیعی در طول روز و انتقالِ فعالیتهای پرمصرفِ برقی به ساعاتِ غیرِ پیک، اقداماتی ساده اما حیاتی هستند که میتوانند از فشارِ سنگین بر شبکه بکاهند.
نکتهی کلیدی در این میان، گذار از ذهنیتِ «فراوانی» به فرهنگِ «پایداری» است. بارشهای خوبِ بهاری، فرصتی برایِ مدیریتِ هوشمندانه است، نه مجوزی برای اسراف. اگر امروز در مصرفِ انرژیِ الکتریکی، جانبِ احتیاط و هوشمندی را رعایت نکنیم، حتی با وجودِ سدهای پُرآب، ممکن است گرمایِ تابستانِ پیشِ رو، به کامِ همگان تلخ شود.
پایداریِ شبکه برق، به اندازه کیفیتِ آب، سرمایهای عمومی است. بیایید با رعایتِ راهکارهایِ ساده، از تکرارِ خاطراتِ تلخِ خاموشی در تابستانِ پیشِ رو جلوگیری کنیم. مدیریتِ مصرف، سادهترین روش برای تضمینِ آرامشِ مشترک در روزهایِ داغِ پیشِ رو است؛ چرا که پایداریِ شبکه، در گروِ همکاریِ تکتکِ ماست.
