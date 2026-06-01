۲۳۶۵ بیمار مبتلا به ام اس در کردستان تحت پوشش خدمات درمانی هستند

به گزارش کرد پرس، لیلا قنبری با تشریح وضعیت بیماران مبتلا به ام اس در کردستان به خبرنگاران، گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۳۶۵ بیمار مبتلا به ام اس در استان تحت مراقبت های درمانی قرار دارند و خدمات مورد نیاز آنان از طریق مراکز درمانی و حمایتی ارائه می شود.

وی افزود: با راه اندازی دستگاه پیشرفته ام آر آی در بیمارستان توحید سنندج، تعداد مراکز دانشگاهی ارائه دهنده خدمات تصویربرداری ام آر آی در استان به ۶ مرکز رسیده است و سال گذشته نیز ۱۸۰ مورد تصویربرداری رایگان برای بیماران ام اس در مراکز دولتی انجام شد.

مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به خدمات دارویی بیماران، اظهار کرد: داروهای خط اول و دوم بیماران ام اس به صورت رایگان در محل سکونت آنان توزیع می شود و روند تأمین داروهای خط سوم نیز با همکاری متخصصان نورولوژی تسهیل شده است.

قنبری ادامه داد: در سال گذشته ۱۶۳ بیمار جدید برای بهره مندی از پوشش بیمه ای بیماران صعب العلاج به بیمه های پایه معرفی شدند.

وی از توسعه خدمات توانبخشی در استان خبر داد و یادآور شد: مرکز توانبخشی بیمارستان کوثر سنندج بهسازی شده و ارائه خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی در این مرکز در حال گسترش است، به طوری که سال گذشته ۵۶ جلسه فیزیوتراپی و ۷۱ جلسه کاردرمانی برای بیماران انجام شد.

مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین بیان کرد: سقف خدمات دندانپزشکی بیماران ام اس در سال ۱۴۰۴ به پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و ۷۱ بیمار برای دریافت این خدمات معرفی شده اند.

قنبری از پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال کمک حمایتی با همکاری بنیاد علوی و انجمن های مرتبط به برخی بیماران خبر داد و گفت: جلسات مشترک با گروه نورولوژی و بیمه ها به صورت مستمر برای رفع موانع خدمات رسانی به بیماران در حال برگزاری است.