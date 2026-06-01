صدور مجوز نانوایی در کردستان باید بر اساس نیاز واقعی انجام شود

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری روز دوشنبه در جلسه کارگروه اصلاح نظام یارانه ای گندم، آرد و نان استان، گفت: بررسی دقیق تعداد نانوایی های فعال، پراکندگی جغرافیایی آنها، تناسب با جمعیت و سرانه خدمات در استان ضروری است.

وی افزود: تا زمانی که اتحادیه مربوطه نیاز به ایجاد واحد جدید را تایید نکند، صدور هرگونه مجوز جدید باید با حساسیت و بر مبنای نیاز واقعی انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان خواستار تهیه گزارش تحلیلی از وضعیت نانوایی های استان شد و اظهار کرد: باید با رویکردی کارشناسی از صدور بی ضابطه مجوز برای نانوایی ها جلوگیری شود.

ازهاری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قیمت گذاری نان اشاره کرد و ادامه داد: پیشنهادهای ارائه شده در این زمینه باید مبتنی بر واقعیت های اقتصادی، هزینه های تولید و شرایط نانوایی های استان باشد تا قابلیت دفاع کارشناسی داشته باشد.

وی بر تشدید نظارت بر عملکرد نانوایی ها تاکید کرد و یادآور شد: برخورد با تخلفات احتمالی باید بدون اغماض، در چارچوب قانون و با هماهنگی دستگاه های نظارتی انجام شود تا حقوق مردم حفظ و نظم بازار تأمین شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان همچنین بر ضرورت نصب بنکرهای ذخیره آرد در نانوایی ها تاکید کرد و بیان کرد: تمامی نانوایی های استان باید تا پایان شهریور ماه نسبت به تهیه و نصب این تجهیزات اقدام کنند.

ازهاری گفت: استفاده از بنکرهای ذخیره آرد علاوه بر بهبود شرایط نگهداری آرد، در جلوگیری از تخلفات احتمالی و مشکلات ناشی از جابه جایی و خرید و فروش غیرمجاز آرد نیز مؤثر خواهد بود.