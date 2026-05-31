تام باراک، نماینده خاص ترامپ در ترکیه، عراق و سوریه

به گزارش کردپرس، در حالی که طی روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره پایان یافتن مأموریت ویژه تام باراک در پرونده سوریه منتشر شده بود، دونالد ترامپ با صدور حکمی جدید نه‌تنها حضور او در این پرونده را تمدید کرد، بلکه دامنه مسئولیت‌هایش را به عراق نیز گسترش داد.

ترامپ در پیامی که روز شنبه منتشر شد، اعلام کرد تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه، به عنوان «فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا در سوریه» و همچنین «فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا در عراق» منصوب می‌شود. او در این پیام از عملکرد باراک تمجید کرد و گفت که این انتصاب در راستای پیشبرد همکاری‌های راهبردی واشنگتن با دولت‌های سوریه و عراق صورت می‌گیرد. بر اساس این اعلام، باراک در عین حال سمت سفارت آمریکا در آنکارا را نیز حفظ خواهد کرد.

این تصمیم به ابهام‌هایی پایان داد که پس از انتشار گزارش‌هایی درباره انقضای عنوان رسمی «فرستاده ویژه سوریه» برای باراک به وجود آمده بود. پیش‌تر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که دوره مأموریت ویژه او در ۲۹ مه ۲۰۲۶ به پایان رسیده است؛ موضوعی که گمانه‌زنی‌هایی درباره کاهش نقش وی در سیاست آمریکا نسبت به سوریه ایجاد کرد.

با این حال، تحلیل منتشرشده از سوی نشریه المجله با استناد به اظهارات مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تأکید کرده بود که پایان یک عنوان اداری لزوماً به معنای کنار رفتن باراک از پرونده سوریه نیست. روبیو تصریح کرده بود که «اگرچه آن عنوان در حال پایان یافتن است، اما باراک همچنان نقش رهبری‌کننده‌ای در سیاست دولت ترامپ در سوریه و عراق خواهد داشت.» به نوشته المجله، عبارت «آن عنوان» نشان می‌داد که تنها وضعیت حقوقی یک انتصاب موقت به پایان رسیده و نه مسئولیت عملی او در این پرونده‌ها.

اکنون پیام جدید ترامپ این برداشت را تأیید کرده و نشان می‌دهد که کاخ سفید نه‌تنها قصد کاهش نقش باراک را ندارد، بلکه به دنبال تمرکز بیشتر مدیریت پرونده‌های سوریه و عراق در دست اوست. این اقدام همچنین بیانگر اعتماد ویژه ترامپ به دیپلماسی شخصی باراک است؛ چهره‌ای که طی ماه‌های گذشته به بازیگر اصلی تماس‌های واشنگتن با دولت جدید سوریه، ترکیه و بازیگران منطقه‌ای تبدیل شده است.

در همین چارچوب، تحلیل پیشین کردستان واچ نیز استدلال کرده بود که باراک عملاً به هماهنگ‌کننده اصلی سیاست آمریکا در شامات و بین‌النهرین تبدیل شده و نفوذ او فراتر از جایگاه رسمی «فرستاده ویژه سوریه» است. این گزارش تأکید داشت که نزدیکی شخصی باراک به ترامپ و دسترسی مستقیم او به کاخ سفید، جایگاهش را از بسیاری از دیپلمات‌های سنتی وزارت خارجه متمایز کرده است.

انتصاب همزمان باراک به عنوان فرستاده ویژه سوریه و عراق می‌تواند نشانه‌ای از تلاش دولت ترامپ برای یکپارچه‌سازی سیاست‌های واشنگتن در دو پرونده به‌شدت مرتبط منطقه باشد؛ دو پرونده‌ای که موضوعاتی همچون مبارزه با داعش، آینده نیروهای آمریکایی، روابط با دولت دمشق، تعامل با بغداد و وضعیت کردها در سوریه و عراق را به یکدیگر پیوند می‌زند.

در نتیجه، برخلاف برداشت‌های اولیه درباره پایان مأموریت باراک، تحولات جدید نشان می‌دهد که او نه‌تنها از پرونده سوریه کنار نرفته، بلکه به یکی از مهم‌ترین چهره‌های سیاست خاورمیانه‌ای دولت ترامپ تبدیل شده است؛ چهره‌ای که اکنون به طور رسمی مسئولیت هدایت همزمان دو پرونده راهبردی سوریه و عراق را بر عهده دارد.