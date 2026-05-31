بازگشت ٢٠ واحد تولیدی راکد به مدار تولید آذربایجان غربی در سال گذشته

به گزارش کردپرس، عتباتی در این خصوص گفت: مهمترین سیاست و برنامه دستگاه قضایی استان که در جنگ رمضان اتخاذ شد این بود که خدمت‌رسانی قضایی تحت‌الشعاع هیچ امری قرار نگرفت و همکاران ما در سراسر استان لحظه‌ای کار خدمت‌رسانی قضایی را با لحاظ ملاحظات امنیتی و حفاظتی تعطیل نکردند و خدمات قضایی به صورت مطلوب ارائه شد.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: در ایام جنگ تحمیلی سوم دستگاه قضایی در کنار کار معمول و متعارف و بررسی پرونده‌ها با همکاری مجموعه ضابطین عام و خاص اقدامات بی‌نظیری را در مورد رصد فعالیت‌ها در حوزه امنیتی و مرزی و شناسایی وطن‌فروشان انجام داد و در سنگر قضا مکمل اقدامات نیروهای مسلح در میدان جنگ و مردم در میدان خیایان بود.

او افزود: یکی از بارزترین ویژگی‌های استان اتحاد، انسجام و هم‌افزایی بین مجموعه‌های قضایی، اجرایی و نمایندگان مجلس است و در ایام جنگ نیز با این اتحاد و همدلی و مصوبات قضایی اقدامات خوبی در استان از جمله تسهیل واردات اقلام ضروری مانند اقلام دارویی، مواد اولیه کارخانجات مایحتاج مردم و نهاده‌های دامی انجام شد و در این ایام جنگ با همین مصوبات بالغ بر ۱۱۰۰ تن اقلام دارویی تنها از گمرک بازرگان وارد کشور شد.

رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: در این ایام حمایت از تولید و اشتغال تعطیل نشد و ضمن بازدید از واحدهای تولیدی جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری استان برای کمک به گره‌گشایی از این واحدها اتفاق افتاد.

عتباتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به عملکرد دستگاه قضایی استان در بحث استفاده از ظرفیت قانونی مجازات‌های جایگزین حبس که در کشور نمونه و الگو شده است پرداخت و اظهار کرد: جایگزین‌های حبس یک اهرم قانونی است که از آن در بحث خدمات عام‌المنفعه و رایگان در حوزه‌های مختلف بهره برده می‌شود و در طول جنگ تحمیلی سوم و امسال تمرکز این احکام بر ارائه خدمات عام‌المنفعه در مناطق و اماکنی که مورد حمله دشمن آمریکایی – صهیونیستی قرار گرفت بود که بارزترین آن بازسازی مدارس است.

او افزود: ده‌ها مدرسه و صدها کلاس درس در سطح استان از محل مجازات‌های جایگزین حبس با نظارت دادگستری و آموزش و پرورش بازسازی شده است به طور مثال در همین هفته مدرسه شهدای مکه ارومیه که تخریب‌های جدی داشت به شکل بسیار ارزشمندی بازسازی شد.

رئیس شورای قضایی استان ضمن خداقوت به مردم عزیز استان و کشور و حضور آنها در میدان خیابان، اظهار کرد: خط قرمز دستگاه قضایی وطن و امنیت مردم است و هیچ مماشاتی با خائنین وطن نداشته و نخواهد داشت و اجازه فعالیت به عناصر دشمنان و خائنین نمی‌دهد و در این خصوص پرونده‌های خیلی خوبی تشکیل و احکام بازدارنده‌ای صادر و اجرا شد و در کنار این در راستای شناسایی و مصادره اموال ۱۲۹ نفر از مزدوران و وطن فروشان دستورات قضایی خوبی صادر شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به مستندسازی و پیگیری جنایات دشمن آمریکایی – صهیونیستی از مجامع بین‌المللی نیز پرداخت و گفت: مستندسازی و پیگیری جنایات دشمن آمریکایی – صهیونیستی از مجامع بین‌المللی از همان ابتدای جنگ در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت و مجموعه‌ای متشکل از همکاران منتخب دستگاه قضایی استان، مرکز کارشناسان قوه قضاییه و کانون کارشناسان یک تیم کاری برای مستندسازی جنایات دشمن در به شهادت رساندن مردم و تخریب اماکن عمومی، آموزشی، درمانی و هر آنچکه مورد حمله دشمن قرار گرفته بود تشکیل داده و طبق بخشنامه صادره از مرکز همه این پرونده‌ها تجمیع و به شعبه ویژه در دادسرای تهران ارسال می‌شود.

عتباتی در ادامه به برخی از دستاوردهای سال گذشته دادگستری استان اشاره و گفت: سال گذشته با همه سختی‌ها و پیچیدگی‌های استان ۷۵۰ هزار فقره اظهار نظر قضایی در مراحل مختلف دادرسی توسط نزدیک به ۴۳۰ قاضی خدوم استان اتفاق افتاد که کار جهادی و انقلاب بود و در کنار این با تبیین فرهنگ صلح و سازش میزان مصالحه به ۵۳ درصد که بالاتر از میانگین کشوری است رسید و همچنین نزدیک به ۳۰ فقره قصاص نفس منجر به سازش شد.

او افزود: از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان در سال گذشته کاهش میانگین رسیدگی به ۶۴ روز و افزایش ارائه خدمات در بسترهای الکترونیک از جمله الکترونیکی شدن ۸۵ درصد از دادرسی‌ها و ۹۸ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیک بود.

عتباتی در تشریح اقدامات دادگستری استان در حوزه اشتغال زندانیان نیز، گفت: در سال گذشته ۲۴ جلسه در این خصوص برگزار شد که منجر به تصویب ۱۹۲ مصوبه شد. در همین راستا ۲۰ واحد راکد به چرخه تولید بازگشت و نزدیک به ۸ هزار فرصت شغلی حفظ و یا ایجاد شد.