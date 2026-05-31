به گزارش کردپرس، حجت جباری افزود: با توجه به اینکه در این فصل برخی نوزادان حیات‌وحش ممکن است برای لحظاتی از مادر خود فاصله بگیرند، هرگونه دخالت انسانی می‌تواند زندگی طبیعی آنان را با استرس و خطر روبه‌رو کند.



او با بیان اینکه اکوسیستم کوهستانی ارومیه و برخی شهرستانهای استان از جمله اشنویه و خوی به دلیل تنوع زیستی مناسب، زیستگاه گونه‌های مختلفی است، اظهار کرد: در این فصل بسیاری از مردم برای تفریح یا جمع‌آوری گیاهان خوراکی وارد زیستگاه‌های طبیعی می‌شوند و مشاهده بزغاله‌ها و گونه‌های پرندگان امری طبیعی است، اما تداخل در زیست طبیعی آنان نادرست و آسیب‌زا خواهد بود.



مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه برخی افراد از روی دلسوزی ممکن است بزغاله‌ها و یا جوجه ها را جابه‌جا کرده یا نوازش کنند، گفت: طبیعت، منزلگاه حیات‌وحش است و جانوران وحشی در صورت ایجاد فاصله، دوباره به فرزندان خود بازمی‌گردند.



جباری تصریح کرد: هرگونه دستکاری در وضعیت زیست این گونه‌ها می‌تواند شرایط اکولوژیکی و بقای آنان را به مخاطره اندازد و لازم است شهروندان با رعایت اصول حفاظت، از ایجاد مزاحمت برای حیات‌وحش خودداری کنند.