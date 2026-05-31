۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۸

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی:

مردم از دستکاری و جابه جایی گونه‌های وحشی خودداری کنند

سرویس آذربایجان غربی-مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به آغاز فصل زادآوری حیات‌وحش، از مردم خواست در مواجهه با گونه‌های وحشی، از هرگونه مزاحمت، جابه‌جایی یا دستکاری در زیستگاه آنان خودداری کنند.

به گزارش کردپرس، حجت جباری افزود: با توجه به اینکه در این فصل برخی نوزادان حیات‌وحش ممکن است برای لحظاتی از مادر خود فاصله بگیرند، هرگونه دخالت انسانی می‌تواند زندگی طبیعی آنان را با استرس و خطر روبه‌رو کند.

او با بیان اینکه اکوسیستم کوهستانی ارومیه و برخی شهرستانهای استان از جمله اشنویه و خوی به دلیل تنوع زیستی مناسب، زیستگاه گونه‌های مختلفی است، اظهار کرد: در این فصل بسیاری از مردم برای تفریح یا جمع‌آوری گیاهان خوراکی وارد زیستگاه‌های طبیعی می‌شوند و مشاهده بزغاله‌ها و گونه‌های پرندگان امری طبیعی است، اما تداخل در زیست طبیعی آنان نادرست و آسیب‌زا خواهد بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه برخی افراد از روی دلسوزی ممکن است بزغاله‌ها و یا جوجه ها را جابه‌جا کرده یا نوازش کنند، گفت: طبیعت، منزلگاه حیات‌وحش است و جانوران وحشی در صورت ایجاد فاصله، دوباره به فرزندان خود بازمی‌گردند.

جباری تصریح کرد: هرگونه دستکاری در وضعیت زیست این گونه‌ها می‌تواند شرایط اکولوژیکی و بقای آنان را به مخاطره اندازد و لازم است شهروندان با رعایت اصول حفاظت، از ایجاد مزاحمت برای حیات‌وحش خودداری کنند.

