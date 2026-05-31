ایجاد امکان پرداخت الکترونیکی در ناوگان اتوبوسرانی کرمانشاه

به گزارش کردپرس؛ رضا شهبازی در این‌باره گفت: هوشمندسازی خدمات حمل‌ و نقل عمومی یکی از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت شهری در مسیر ارتقای کیفیت خدمات و تحقق شهر هوشمند است.

شهبازی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در خدمات شهری اظهار کرد: استفاده از سیستم‌های پرداخت الکترونیکی در ناوگان اتوبوسرانی، علاوه بر تسهیل خدمات به شهروندان، موجب افزایش سرعت، دقت و شفافیت در فرآیند جابه‌جایی مسافران خواهد شد.

وی افزود: حرکت به سمت کاهش استفاده از پول نقد در ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اقدامی مؤثر در راستای توسعه زیرساخت‌های شهر هوشمند، کاهش مشکلات ناشی از پرداخت نقدی و افزایش رضایتمندی شهروندان است.

رئیس سازمان حمل‌ونقل مسافر شهری شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: در همین راستا، اقدامات لازم برای تجهیز بخشی از ناوگان اتوبوسرانی به سامانه‌های پرداخت الکترونیکی در حال انجام است و تلاش می‌شود این خدمات به‌صورت گسترده و تدریجی در سطح شهر توسعه یابد.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه حمل‌ونقل عمومی، از الزامات مدیریت شهری نوین به شمار می‌رود و می‌تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات، کاهش اتلاف زمان و ایجاد نظم بیشتر در سیستم حمل‌ونقل شهری ایفا کند.

شهبازی با تأکید بر اینکه توسعه خدمات هوشمند شهری نیازمند همراهی شهروندان است، گفت: امیدواریم با همکاری مردم و توسعه زیرساخت‌های لازم، بتوانیم گام‌های مؤثرتری در مسیر هوشمندسازی خدمات شهری و ارتقای سطح رفاه شهروندان برداریم.

وی در پایان تأکید کرد: سازمان حمل‌ونقل مسافر شهری شهرداری کرمانشاه با جدیت برنامه‌های مرتبط با نوسازی، توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را دنبال خواهد کرد.