قیمت مرغ در کرمانشاه باید کنترل شود

به گزارش کردپرس؛ قباد شعبانی در جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و نهاده های دامی استان تاکید کرد: دستگاه های اجرایی ذیربط موظف به اعمال برنامه ریزی دقیق برای کنترل بیشتر قیمت مرغ در بازار هستند و هیچ گونه کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی همچنین بر لزوم برخورد با زنده فروشی مرغ به دلیل غیر بهداشتی بودن آن تاکید کرد.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری در ادامه با اشاره به رعایت ضوابط اصول بهداشتی در واحدهای نانوایی بیان کرد: همچنین لازم است که با هرگونه کم فروشی و گران فروشی در عرضه نان برخورد شود و از سوی دیگر توجه به توسعه واحدهای نانوایی نان کامل در استان ضروری است.