کسب ۱۷ مدال پاورلیفتینگ شمالغرب کشور توسط ورزشکاران کردستانی

به گزارش کرد پرس، مسابقات قهرمانی پاورلیفتینگ شمالغرب کشور در رده های سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان به میزبانی شهر تبریز برگزار شد و ۲۰۰ ورزشکار از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و کردستان در آن به رقابت پرداختند.

تیم کردستان با ۳۰ ورزشکار و به سرپرستی محسن انصاری و مربیگری هوشنگ شریفی در این مسابقات حضور یافت و در مجموع ۱۷ مدال رنگارنگ کسب کرد.

در بخش ددلیفت بدون لوازم، هوشنگ شریفی در رده مستر یک، فرهان آئینی در رده جوانان و محمد ماردین دست باز در رده جوانان به مدال طلا دست یافتند.

همچنین حامد عزیزنژاد در رده بزرگسالان، سینا رنجبر در رده جوانان، پیشتوان عبدالقادری در رده نوجوانان و حسین آخرتی در رده بزرگسالان موفق به کسب مدال نقره شدند.

در همین بخش نیز اهون عبدالهی در رده نوجوانان، آرین ظاهری در رده جوانان، علی ظاهری و عمران امانی در رده بزرگسالان مدال برنز را از آن خود کردند.

در رقابت های ددلیفت با لوازم نیز محسن انصاری در رده مستر سه و محمد ماردین دست باز در رده جوانان دو مدال طلای دیگر برای تیم کردستان کسب کردند.

هوشنگ شریفی در رده مستر یک و اهون عبدالهی در رده نوجوانان نیز صاحب مدال نقره شدند و آرین ظاهری در رده جوانان و علی ظاهری در رده بزرگسالان به مدال برنز دست یافتند.

کسب ۱۷ مدال در میان رقابت ورزشکاران پنج استان شمالغرب کشور، بیانگر جایگاه رو به رشد پاورلیفتینگ کردستان و ظرفیت این استان در پرورش ورزشکاران مستعد در رده های مختلف سنی است.