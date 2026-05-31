به گزارش کردپرس، محمد قسیم عثمانی، با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور در دوران پساجنگ، به خانه ملت اظهار کرد: به اعتقاد من مهم‌ترین موضوع در شرایط فعلی، معیشت مردم است. اگر وضعیت معیشتی خانوارها سامان پیدا نکند و روند افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی کنترل نشود، می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات و نارضایتی‌های جدی در جامعه شود.

نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: مردم در شرایط سخت اخیر همراهی و پشتیبانی قابل توجهی از کشور داشتند و امروز انتظار طبیعی آنها این است که مسئولان نیز برای بهبود شرایط زندگی‌شان اقدامات مؤثر و ملموسی انجام دهند. حداقل کاری که باید صورت گیرد، ترمیم قدرت خرید مردم و جلوگیری از افزایش فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بدون تردید اجرای طرح‌های توسعه‌ای، پروژه‌های عمرانی و برنامه‌های زیرساختی برای پیشرفت کشور ضروری است و نباید متوقف شود، اما در شرایط کنونی اولویت نخست باید حل مسائل معیشتی مردم باشد؛ زیرا تأمین رفاه نسبی و ایجاد آرامش اقتصادی برای خانوارها، زمینه موفقیت سایر برنامه‌های توسعه‌ای را نیز فراهم می‌کند.

عثمانی تصریح کرد: سیاست‌گذاران اقتصادی باید با تمرکز بر مهار تورم، کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، از بروز مشکلات بیشتر در حوزه معیشت جلوگیری کنند. /