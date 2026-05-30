انهدام مهمات عمل نکرده در سنندج/شهروندان به شایعات توجه نکنند

به گزارش کرد پرس، در اطلاعیه قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان آمده است که عملیات انهدام مهمات معیوب و عمل نکرده مربوط به دوران جنگ تحمیلی، از روز یکشنبه به مدت یک هفته در محل این قرارگاه در سنندج اجرا خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، در طول اجرای این عملیات، احتمال شنیده شدن صداهای ناشی از انفجارهای کنترل شده در برخی نقاط شهر وجود دارد که امری طبیعی و از پیش برنامه ریزی شده است.

قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان ضمن درخواست از شهروندان برای حفظ آرامش، از آنان خواست به شایعات و اخبار غیرموثق توجه نکنند و اطمینان داشته باشند که این عملیات تحت نظارت کامل و با رعایت تمامی ملاحظات ایمنی انجام می شود و هیچ گونه خطری متوجه ساکنان شهر نخواهد بود.