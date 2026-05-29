بقائی: تفاهم میان ایران و آمریکا تا الان نهایی نشده است

به گزارش کرد پرس، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره موضع‌گیری جدید رییس جمهور آمریکا درباره ایران که باید تنگه هرمز را باز کند، گفت: ما با «باید» از ۴۷ سال پیش خداحافظی کردیم و اگر می‌خواستیم با باید این و آن کار داشته باشیم، انقلاب نمی‌کردیم. ما بر اساس منافع و حقوق تصمیم می‌گیریم. این بایدها را به عنوان «خواهش می‌کنیم» باید تفسیر کرد.

وی افزود: تا الان تبادل پیام بین ایران و آمریکا ادامه دارد و تفاهم نهایی نشده است.

بقائی در واکنش به اظهارات ترامپ درباره برداشته‌شدن محاصره دریایی گفت: این اقدام، غیرقانونی، نقض آتش‌بس و اخلال در دریانوردی بین‌المللی بود. ما باید ببینیم آیا در عمل این حرف خود عمل خواهند کرد یا صرفا یک ادعای تبلیغاتی است. اگر این کار را انجام دهند، یعنی در واقع توقف کار خلافی است که از چند هفته پیش شروع کردند و از ابتدا نباید مرتکب می‌شدند.