سایت پسماند مشترک مهاباد- میاندوآب همچنان کانون بحران است

به گزارش کردپرس، سایت مشترک و جنجالی پسماند (مهاباد و میاندوآب)،چندین سال پیش با کش و قوس های فراوانی در خصوص انتخاب محل مشترک روبه رو شد تا اینکه علیرغم اعتراضات فراوان فعالان زیست محیطی، مسئولان دو شهرستان به تعیین سایت مشترک در مسیر جاده مهاباد – میاندوآب و تهیه پیش نویس اقدام و اعلام کردند؛ سایت به نام مهاباد و با مدیریت این شهرستان خواهد بود.

متاسفانه در این میان منطقه حاصلخیز "شامات" حد فاصل دو شهرستان در این پروژه مشترک تهدید و زمین های کشاورزی با شیرابه و پسماند تهدید شدند؛ در این سال ها خبرگزاری کردپرس بارها در خصوص تهدیدات زیست محیطی شکل گرفته هشدار داده و فعالان زیست محیطی هم در قبال وضعیت موجود اعتراض کردند، اما گوش کسی بدهکار نبود.

کار به جایی رسید که دو سال قبل نماینده مهاباد در مجلس طی تذکری به سازمان حفاظت محیط زیست از تهدید مزارع کشاورزی و تخلیه ۶ روستا و مهاجرت ساکنانش در پی راه اندازی این سایت مشترک خبر داده بود!

در واقع این سایت مشترک پسماند با گذشت ٦ سال از انتقادات وارده به آن، هنوز هم استانداردهای لازم را ندارد و چندین بار اخطاریه‌ زیست محیطی، جهت رفع نواقص و معایب دریافت کرده است.

مشخص نیست هدف ایجاد این سایت پسماند مشترک که به شهرستان مهاباد تحمیل شد، مدیریت پسماند بود یا ایجاد کانون آلودگی؟!

وضعیت به گونه ای شده که صدای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی هم درآمده و مدیر کل این اداره گفته بود: نحوه بهره برداری و دفن پسماند در سایت مشترک میاندوآب و مهاباد نیازمند مدیریت علمی و بازنگری اصولی است.

برای این سایت کذایی ٢٥ میلیارد تومان اعتبار دولتی در نظر گرفته شد تا زمین های درجه یک کشاورزی مهاباد به زور و تهدید به سایت پسماند تبدیل شوند و اکنون این کانون آلودگی همچنان در وضعیت اسفناکی به سر می برد و انگار هدف از راه اندازی آن نه دفن پسماند بلکه نابودی محیط زیست و اراضی کشاورزی منطقه بود.

بحران محیط زیستی در این سایت پسماند به حدی رسیده که این بار میاندوآب هم به جمع منتقدان اضافه شد و فرماندار ویژه این شهرستان در جلسه کارگروه مدیریت پسماند خواستار بازنگری طرح جامع و رفع نواقصات پروژه سایت مشترک پسماند شهرستانهای میاندوآب و مهاباد شد

امیر تیموری با اینکه معتقد است سایت مشترک پسماند مذکور یکی از مناسب ترین سایتهای استان بوده و طبق استانداردهای روز طراحی شده است؛ گفت: وضعیت فعلی سایت به هیچ وجه رضایت بخش نیست و در سریعترین زمان ممکن باید به شرایط مطلوب برسد.

او اضافه کرد: در بازدیدی که از این سایت انجام شد، شاهد بودیم که تعدادی از رانندگان متخلف زباله را در محل تعیین شده تخلیه نمی کنند، روند تصفیه شیرآبه مناسب نبوده و حتی کارکنان این مجموعه از ساختمان اداری و سرویس بهداشتی محروم هستند.



فرماندار میاندوآب ادامه داد: مدیران مرتبط با سایت پسماند ۲ هفته فرصت دارند تا با اصلاح شرایط فعلی، بهداشت محیط و کاستی های موجود را رفع نمایند و برای رفع کامل مشکلات بدنبال برگزاری جلسه ای با حضور معاونت عمرانی استانداری آذربایجان‌غربی ومسئولان شهرستان های میاندوآب و مهاباد هستیم.

به گزارش کردپرس، تا کنون چندین جلسه و بازدید مشترک از این سایت انجام شده اما درد این سایت مشترک تنها اصلاح شرایط فعلی نیست بلکه جایگزینی اشتباه از ابتدا، عدم توجه به اصول زیست محیطی و مدیریت نادرست، آن را به زخم چرکینی تبدیل کرده که درمانش سخت و تا حدودی ناممکن کرده است و تا حصول کامل وعده راه اندازی کارخانه بازیافت هم عملا سایت مشترک به زباله دانی تبدیل می شود که دیگر به درد ایجاد کارخانه هم نمی خورد/.