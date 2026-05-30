کاهش کیفیت هوای کردستان با ورود گرد و خاک؛ تداوم ناپایداری های جوی تا پایان امروز

به گزارش کرد پرس، بر اساس پیش بینی های هواشناسی، تا پایان امروز شنبه، شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید در نقاط مختلف استان فراهم است. همچنین با توجه به جهت و سرعت جریان های جوی، از امروز احتمال شکل گیری و انتقال توده های گرد و خاک در سطح استان وجود دارد که می تواند موجب افت نسبی کیفیت هوا، به ویژه در برخی مناطق شود.

بررسی نقشه ها و مدل های پیش یابی نشان می دهد از فردا تا اواسط هفته آینده، جو استان در وضعیت نسبتاً پایداری قرار خواهد گرفت، هرچند در برخی ساعات وزش باد همچنان پدیده غالب خواهد بود.

در بخش دمایی نیز روند تغییرات دما در استان قابل توجه نخواهد بود و دمای هوای شهر سنندج امروز بین ۸ تا ۲۶ درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.

هواشناسی به شهروندان، به ویژه گروه های حساس، توصیه کرده است در صورت افزایش غلظت گرد و غبار، از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.