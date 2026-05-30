مرگ ٢ برادر مهابادی در تصادف جاده برهان

به گزارش کردپرس، سردار فداکار مکری در این باره اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، وقوع واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ال۹۰ در محور مهاباد–بوکان (جاده برهان) به ستاد فرماندهی آتشنشانی اعلام شد.
او افزود: با حضور نیروهای عملیاتی در محل حادثه مشخص شد ۲ نفر از سرنشینان خودرو که یک نوجوان و دیگری کودک بود، به دلیل شدت جراحات در صحنه جان باختهاند.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی شهرداری مهاباد ادامه داد: همچنین ۲ سرنشین دیگر این خودرو که شامل والدین آنها می شدند، پس از رهاسازی توسط نیروهای امدادی، برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند.
فداکار با بیان اینکه علت وقوع حادثه در دست بررسی کارشناسان قرار دارد، بر لزوم رعایت نکات ایمنی و احتیاط در این محور تاکید کرد.
محور مهاباد–بوکان (جاده برهان) به طول حدود ۶۵ کیلومتر به دلیل داشتن پیچهای خطرناک، از مسیرهای حادثهخیز جنوب آذربایجانغربی محسوب میشود و تردد اتوبوس و کامیون در بخشهایی از آن ممنوع و سبقت در بخش عمدهای از مسیر نیز محدود است.
