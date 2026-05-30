۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۲

امام جمعه پاوه خواستار بررسی فوری مشکلات مرز شوشمی شد

سرویس کرمانشاه _ امام جمعه پاوه خواستار اعزام هیاتی برای بررسی میدانی مشکلات مرز شوشمی شد و تاکید کرد: مرزنشینان منطقه باید از مواهب مرز و تردد راحت بهره‌مند شوند و رفع مشکلات این مرز نیازمند اقدام فوری دستگاه‌های مسئول است.

به گزارش کردپرس؛ استاندار کرمانشاه روز جمعه در سفر به شهرستان پاوه با ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه دیدار و درباره مهم‌ترین مسائل و مطالبات مردم منطقه از جمله مشکلات ترافیکی شهر پاوه، وضعیت مرز شوشمی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و مرزی گفت‌وگو کرد.

حاج ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه نیز در این دیدار با اشاره به همراهی مردم شهرستان پاوه در بحران‌های مختلف اظهار کرد: مردم این منطقه در جریان حوادث سال‌های اخیر، با وجود برخی نارضایتی‌ها، رفتاری حکیمانه و مسئولانه داشتند و اجازه ندادند امنیت منطقه خدشه‌دار شود.

وی افزود: مردم پاوه با درایت و آرامش از بروز تنش جلوگیری کردند و همواره پشتیبان امنیت و آرامش کشور بوده‌اند.

امام جمعه پاوه با بیان اینکه جمهوری اسلامی خدمات گسترده‌ای در حوزه گازرسانی، برق، آب و راه در منطقه انجام داده که باید به شایستگی اطلاع رسانی شود، گفت: امروز تقریباً هیچ روستایی در شهرستان پاوه بدون امکانات اولیه نیست اما در کنار توسعه زیرساخت‌ها، نگهداری و تکمیل خدمات نیز ضروری است.

ماموستا قادری با اشاره به وضعیت امکانات در مرز شوشمی افزود: کمبود سایه‌بان، سرویس بهداشتی، محل استراحت و ضعف امکانات اداری برای نیروهای مستقر، لازم است برطرف شود.

وی خواستار اعزام هیاتی برای بررسی میدانی مشکلات مرز شوشمی شد و تاکید کرد: مرزنشینان منطقه باید از مواهب مرز و تردد راحت بهره‌مند شوند و رفع مشکلات این مرز نیازمند اقدام فوری دستگاه‌های مسئول است.

منوچهر حبیبی در این دیدار با قدردانی از همراهی مردم پاوه و منطقه اورامانات در حوادث و بحران‌های سال‌های اخیر در صیانت از ایران اسلامی، اظهار کرد: مردم این منطقه در مقاطع مختلف از جمله اغتشاشات، جنگ ۱۲ روزه و دیگر حوادث، وفاداری خود را به نظام، انقلاب و رهبری ثابت کرده‌اند و شایسته بهترین خدمات هستند.

وی با اشاره به جایگاه ماموستا ملا قادر قادری در منطقه افزود: حضور و نقش‌آفرینی امام جمعه پاوه همواره به عنوان پشتوانه‌ای مستحکم برای نظام جمهوری اسلامی در منطقه مرزی اورامانات مطرح بوده و مسئولان کشوری نیز همواره از خدمات و همراهی ایشان یاد می‌کنند.

استاندار کرمانشاه نیز در این دیدار با اشاره به مشکلات ترافیکی شهر پاوه گفت: وضعیت تردد در این شهر موجب نارضایتی مردم، رانندگان، گردشگران و فعالان اقتصادی شده و اجرای پروژه کنارگذر پاوه یکی از اولویت‌های مهم مدیریت استان است.

حبیبی افزود: پروژه کنارگذر پاوه به دلیل شرایط سخت توپوگرافی منطقه، نیازمند اجرای تونل‌ها، پل‌های بزرگ و عملیات سنگین عمرانی است و به همین دلیل با یک پیمانکار به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، از این رو در حال رایزنی برای ورود پیمانکاران جدید و همچنین استفاده از ظرفیت قرارگاه‌های عمرانی هستیم.

وی ادامه داد: همزمان با اجرای پروژه اصلی، ایجاد مسیرهای موقت برای کاهش ترافیک درون‌شهری پاوه نیز در دستور کار قرار گرفته و استانداری برای تامین منابع مالی این طرح‌ها آمادگی کامل دارد و حمایت ویژه می کند.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت مرز شوشمی تاکید کرد و گفت: زیرساخت‌های این مرز باید متناسب با حجم تردد مردم و مرزنشینان تقویت شود تا شهروندان با مشکلات کمتری مواجه باشند.

